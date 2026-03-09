ETV Bharat / state

'नाथ षष्ठी'निमित्त लाखो वारकरी पैठण नगरीत दाखल, पुढील दोन दिवस रंगणार भक्तीचा सोहळा

'नाथ षष्ठी'निमित्त पुढील तीन दिवस शेकडो दिंड्या पैठण नगरीत दाखल होणार आहेत. आलेली प्रत्येक पालखी महाराजांच्या पादुकांचं दर्शन घेऊन पुढील मार्गाला निघत असते.

Nath Shashthi in Paithan
'नाथ षष्ठी'निमित्त लाखो वारकरी पैठण नगरीत दाखल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : 'नाथ षष्ठी'निमित्त संतांची नगरी पैठण इथं वारकरी संप्रदाय लाखोंच्या संख्येनं एकत्र येऊ लागला आहे. पहाटेपासूनच बाहेरगावाहून मोठ्या प्रमाणात दिंड्या मंदिर परिसरात दाखल होऊ लागल्या आहेत. आज सोमवारी (9 मार्च) दुपारी 12 वाजता संत एकनाथ महाराजांच्या मानाच्या पालखीचं समाधी मंदिराकडे प्रस्थान झालं. यावेळी नाथ वंशज आणि वारकऱ्यांनी भजन-कीर्तन सादर केल्यानं परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झालं होतं. 'भानुदास-एकनाथ'च्या गजरानं संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता. पुढील तीन दिवस शेकडो दिंड्या पैठण नगरीत दाखल होणार आहेत, अशी माहिती नाथांचे वंशज योगेश बुवा गोसावी यांनी दिली.

षष्ठी सोहळा रंगला : वारकरी संप्रदायातील मानाच्या वार्‍यांपैकी एक मानाची वारी म्हणून संत एकनाथ महाराजांच्या पैठण येथील वारीला विशेष सन्मान आहे. नाथ षष्ठीनिमित्त फाल्गुन वद्य षष्ठी, सप्तमी आणि अष्टमी या तीन दिवसांत हा सोहळा दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. सोहळ्याची सुरुवात द्वितीयेला नाथ महाराजांच्या जुन्या वाड्यातील रांजण पूजनानं होते. ज्या व्यक्तीच्या हाताने रांजण भरला जातो त्या व्यक्तीत भगवंताचा अंश असतो, अशी आख्यायिका आहे.

'नाथ षष्ठी'निमित्त लाखो वारकरी पैठण नगरीत दाखल (ETV Bharat)

षष्ठीच्या दिवशी, म्हणजेच नाथ महाराजांनी समाधी घेतलेल्या दिवशी, राज्यातील विविध भागांतून छोट्या-छोट्या पालख्या पैठण इथं येऊन नाथांचं दर्शन घेतात. नाथांची मानाची पालखी मंदिराकडे जात असताना लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनी फुलांची उधळण करत वारकऱ्यांचं स्वागत केलं. सकाळपासूनच पैठण नगरी भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाली होती.

गोदापात्रात दिंड्या विसावल्या : पैठणमध्ये विविध मठांच्या दिंड्या दाखल होत असून 'भानुदास-एकनाथ'च्या गजरात वारकरी या भक्तिमय सोहळ्यात सहभागी झाले आहेत. षष्ठीपासून राज्याच्या विविध भागांतून शेकडो दिंड्या इथं येतात, अशी माहिती नाथ महाराजांचे वंशज योगेश बुवा गोसावी यांनी दिली. दाखल झालेल्या दिंड्या गोदावरी पात्रातील वाळवंटात विसावतात. तीन दिवस भजन, कीर्तन आणि भारुडाच्या माध्यमातून वारकरी भक्तिरसात न्हाऊन निघतात. लाखो वारकऱ्यांसाठी हा सोहळा मोठी पर्वणी असून त्यांच्या सोयीसाठी नगरपालिका आणि नाथ वंशज प्रयत्न करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

षष्ठीला पाच योगांचा योगायोग : नाथ षष्ठीच्या दिवशी पाच महत्त्वाचे योग येतात, त्यामुळे या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. नाथांचे गुरु श्री जनार्दन स्वामी यांचा जन्म, स्वामींना श्री दत्त गुरूंचं दर्शन आणि अनुग्रह, श्री जनार्दन स्वामी यांची पुण्यतिथी आणि एकनाथ महाराज यांची जलसमाधी या सर्व घटना षष्ठीच्या दिवशी झाल्या असल्यानं या दिवसाला मोठं महत्त्व असल्याची माहिती योगेश बुवा गोसावी यांनी दिली.

हेही वाचा

TAGGED:

PAITHAN YATRA
NATH SHASHTHI IN PAITHAN
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR
नाथ षष्ठी
EKNATH MAHARAJ PALKHI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.