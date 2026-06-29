नसरापूर अत्याचार हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या फाशीची तातडीनं अंमलबजावणी करा, उद्धव ठाकरेंची मागणी
नसरापूर अत्याचार हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या फाशीची तातडीनं अंमलबजावणी करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.
Published : June 29, 2026 at 5:28 PM IST
शिर्डी - नसरापूर अत्याचार हत्या प्रकरणातील आरोपीला पुणे न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. घटनेच्या अवघ्या दोनच महिन्यात न्यायालयाने निकाल देत आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालावर शिवसेना - उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली. "नसरापूर अत्याचार हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या फाशीची तातडीनं अंमलबजावणी करा," अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.
"नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील नराधम आरोपीला कोर्टाने फाशीचीच शिक्षा सुनावली पाहिजे, अशी संपूर्ण महाराष्ट्राची भावना होती. कोर्टाने या प्रकरणात योग्य आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मात्र, केवळ निर्णयावर समाधान न मानता या शिक्षेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर झाली पाहिजे," अशी आग्रही मागणी शिवसेना - उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिर्डीत प्रसार माध्यमांशी बोलताना केली.
तारीख पे तारीख नको, तत्काळ कारवाई व्हावी - न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना उद्धव ठाकरे यांनी विलंबाच्या प्रक्रियेवर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "जर या निर्णयावर पुन्हा अपील, त्यावर तारीख पे तारीख असं चक्र सुरूच राहिलं, तर या प्रकरणाची मोठी पंचायत होईल आणि पीडितेला न्याय मिळण्यास उशीर होईल. कोर्टाने सर्व बाजू आणि पुरावे तपासूनच हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता वेळ न दवडता या नराधमाला तातडीने फाशी देण्यात यावी, तरच गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होईल. अशा प्रकारच्या क्रूर गुन्ह्यांमध्ये जर तातडीने कठोर कारवाई झाली तरच समाजात वावरणाऱ्या इतर नराधमांच्या मनात कायद्याचा आणि शिक्षेचा धाक निर्माण होईल."