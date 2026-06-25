नसरापूर अत्याचार हत्या प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळे दोषी, पुणे न्यायालय 29 जूनला सुनावणार शिक्षा
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आला होता.
Published : June 25, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 12:32 PM IST
पुणे - पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यभरात संतापजनक पडसाद उमटले. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यात या खटल्याचा निकाल आज (25 जून) लागला आहे. या प्रकरणात आरोपी भीमराव कांबळे (वय 65) याला अटक करण्यात आली होती. आज भीमराव कांबळे याला न्यायालयाने दोषी ठरवले असून, त्याला आता 29 जून रोजी शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे.
भीमराव कांबळे दोषी - पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात विशेष न्यायाधीश एस आर साळूंखे यांनी या प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. या प्रकरणी आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्याला आता 29 जून रोजी शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे.
"नसरापूर घटनेतील आरोपीला दोषी ठरवले असून, आता त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. असे आरोपी ठेचून काढले पाहिजेत. त्यामुळं त्याला कठोर शिक्षा देण्यात यावी" - चित्रा वाघ, आमदार, भाजपा
मुलीच्या आईला रडू कोसळलं - न्यायालयातील युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, 29 जूनला आरोपी भीमराव कांबळे याला शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. या सुनावणीवेळी चिमुरडीची आई, वडील आणि इतर नातेवाईक उपस्थित होते. आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी यावेळी मुलीच्या वडिलांनी न्यायालयाकडे केली. यावेळी मुलीच्या आईला रडू कोसळलं.
आरोपीनं दिलं नाही उत्तर - दरम्यान, सुनावणीवेळी आरोपी भीमराव कांबळे यांच्या घरातील कोणीही उपस्थित राहिले नाहीत. "तुला कोणती शिक्षा द्यावी" असा सवाल न्यायालयाने आरोपीला केला होता. त्यावर आरोपीने कोणतंही उत्तर दिलं नाही. दोषी ठरवल्यानंतर आरोपीला कडेकोट सुरक्षेत न्यायालयातून बाहेर काढण्यात आलं. यावेळी तगडा पोलीस बंदोब्सत तैनात करण्यात आला होता.
मुलीवर अत्याचार करुन केली होती हत्या - पुण्यातील भोर तालुक्यामधील नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात आरोपी भीमराव कांबळे याला न्यायालयाने दणका दिला. पुणे विशेष न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळे याला दोषी ठरवले आहे. 1 मे 2026 रोजी आरोपीने हा क्रूर गुन्हा केला होता. प्राथमिक तपासात मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघड झाले होते. आरोपीने खाऊ देण्याच्या बहाण्याने तिच्यावर अत्याचार केला होता. नंतर तिचा निर्घृण खून केला होता. त्यानंतर तिचा मृतदेह लपवला होता. सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपी भीमराव कांबळे याला पकडण्यात आले होते.
जनआक्रोशानंतर खटला जलदगतीने चालवला - नसरापूर लैंगिक अत्याचार आणि खून प्रकरणात जनआक्रोशानंतर तातडीनं खटला जलदगतीने चालवण्यात आला. गुरुवारी 25 जून रोजी या खटल्याचा निकाल समोर आला आहे. या प्रकरणात आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे (65) याला अटक करण्यात आली होती.
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