महाराष्ट्र दिनी घडलेल्या अमानुष घटनेचा निकाल; 82 साक्षीदार, पुराव्यांच्या आधारे आरोपी भीमराव कांबळे दोषी
नसरापूर अत्याचार प्रकरणात आरोपी भीमराव कांबळेला दोषी ठरवण्यात आलं असून, त्याच्या शिक्षेबाबतचा अंतिम निर्णय 29 जून रोजी होणार आहे.
Published : June 25, 2026 at 5:33 PM IST
भोर (पुणे) - भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी घडलेल्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवरील अत्याचार आणि खून प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल लागला आहे. राज्यभर संतापाची लाट उसळलेल्या या संवेदनशील प्रकरणात अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळेला (वय 65) दोषी ठरवलं आहे. पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी बुधवारी (25 जून) हा निकाल दिला. आरोपीला दोषी ठरवण्यात आलं असून, त्याच्या शिक्षेबाबतचा अंतिम निर्णय 29 जून रोजी जाहीर केला जाणार आहे.
आरोपी भीमराव कांबळेला अटक : महाराष्ट्र दिनी घडलेल्या या अमानुष घटनेमुळं संपूर्ण राज्य हादरलं होतं. साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्यानं नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता. घटनेनंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अत्यंत वेगानं आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं तपास सुरू करत आरोपी भीमराव कांबळेला अटक केली होती.
परिसरातील सहा सीसीटीव्ही फुटेजची केली तपासणी : या खटल्यात पोलिसांनी भक्कम पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. तपासादरम्यान आरोपीने गुन्हा करण्यापूर्वी परिसराची रेकी केल्याचं निष्पन्न झालं. तसंच घटनास्थळ आणि आरोपी यांच्यातील संबंध सिद्ध करणारे अनेक वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पुरावेही गोळा करण्यात आले. पोलिसांनी परिसरातील सहा सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली होती. याशिवाय आरोपी आणि मृत मुलीचे डीएनए नमुने जुळून आल्याचं तपासात स्पष्ट झालं. मुलीच्या कपड्यांवर तसंच हातावर आढळलेल्या वीर्याच्या नमुन्यांचाही अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला.
न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरविलं : या खटल्यात तब्बल 82 साक्षीदारांची नोंद करण्यात आली. प्रत्यक्ष साक्षीदार उपलब्ध नसलेल्या परिस्थितीत ‘लास्ट सीन’ अर्थात मुलीला शेवटचे आरोपीसोबत पाहणाऱ्या व्यक्तींच्या साक्षींनाही महत्त्व देण्यात आलं. घटनाक्रम, वैज्ञानिक पुरावे, फॉरेन्सिक अहवाल आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवलं.
शिक्षेचा निर्णय पुढील सुनावणीसाठी राखून ठेवला : निकालानंतर पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, हा अत्यंत संवेदनशील खटला होता. आरोपीविरोधात भक्कम पुरावे गोळा करून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. मृत्युदंडासारखी कठोर शिक्षा देताना न्यायालयाला विविध कायदेशीर बाबींचा विचार करावा लागतो. आरोपीला देखील त्याची बाजू मांडण्यासाठी आणि मृत्युदंड का देऊ नये, याबाबत युक्तिवाद करण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळं शिक्षेचा निर्णय पुढील सुनावणीसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.
राष्ट्रपतींकडं दाद मागण्याचा कायदेशीर अधिकार : गिल यांनी सांगितलं की, त्यांच्या कारकिर्दीतील इतक्या वेगाने चाललेला हा पहिलाच खटला आहे. तपास पथकाने दिवस-रात्र मेहनत घेऊन सर्व पुरावे गोळा केले. प्रत्येक बाब न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली. या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या संपूर्ण टीमनं उत्कृष्ट कामगिरी बजावली असून, न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने प्रयत्न केले. दरम्यान, शिक्षेची घोषणा झाल्यानंतर आरोपीला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तसंच राष्ट्रपतींकडं दाद मागण्याचा कायदेशीर अधिकार राहणार आहे. मात्र, सध्या न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवल्यानं पीडित कुटुंबाला न्याय मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
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