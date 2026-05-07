नसरापूर अत्याचार प्रकरण, आरोपीला 12 मे पर्यंत पोलीस कोठडी
नसरापूर अत्याचार प्रकरणी आज आरोपीला न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून हजर करण्यात आलं. त्याला कोर्टानं 12 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.
Published : May 7, 2026 at 3:31 PM IST
पुणे - महाराष्ट्र दिनी 1 मे रोजी पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे एका नराधामाकडून एका साडेतीन वर्षाच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून खून करण्यात आला होता. या घटनेनंतर सर्वत्र तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती आणि आरोपीला तत्काळ अटक करण्यात आली होती आणि न्यायालयात हजर केल्यावर आरोपीला आज (7 मे) पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. आज कोठडी संपल्यावर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पुढील सुनावणी पार पडली. या सुनावणी नंतर आरोपीला न्यायालयानं 12 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला अटक केल्यावर जेव्हा त्याला न्यायालयात आणण्यात आलं होतं, तेव्हा न्यायालयात सुनावणी पार पडल्यावर काही संघटनांकडून आरोपीला मारहाण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. आजही अशीच घटना घडू नये म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे सुनावणी घेण्यात आली आणि यात आरोपीला न्यायालयानं 12 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
या प्रकरणाचा तपास म्हणून पोलिसांनी काल मध्यरात्री आरोपीला घेऊन घटनास्थळाची पाहणी केली यात चिमुकली नेमकी खेळत कुठे होती. चिमुकलीला आरोपीने कुठून सोबत घेतलं, गाईच्या गोठ्यात नेमका अत्याचार कुठे केला? याबाबत आरोपीला घटनास्थळावर नेऊन पोलिसांनी माहिती घेतली. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी पाहटेच्या वेळेस हे तपास केला. गावकरी प्रचंड संतप्त असल्यामुळे आरोपीला मध्यरात्री घटनास्थळी नेण्याचा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला आणि पोलिसांचा मोठा फौज फाटा यावेळी तैनात करण्यात आला होता.
दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात जातीनं लक्ष घातलं आहे. आरोपीला कठोर शिक्षा होईपर्यंत गप्प बसणार नाही, अशा आशयाची घोषणा त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली होती. तसंच अशा गुन्हेगारांना पॅरोल मिळणार नाही, यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला होता.
