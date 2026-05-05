'चिमुरडीची हत्या केली त्याच जागेवर आरोपीला ठेचून मारा'; नसरापूर प्रकरणातील आरोपीच्या पत्नीची आणि मुलाची मागणी
नसरापूर येथील 4 वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्या प्रकरणानंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणातील आरोपीच्या कुटुंबीयांनी माध्यमांसमोर आपली तीव्र भावना व्यक्त केली.
Published : May 5, 2026 at 3:52 PM IST
पुणे : पुण्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे 4 वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या प्रकरणातील 65 वर्षीय आरोपी भीमराव कांबळेच्या विरोधात खुद्द त्याच्या कुटुंबानेच अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
चिमुरडीची हत्या केली त्याच जागेवर आरोपीला ठेचून मारा : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे माणुसकीला काळीमा फासणारी आणि संपूर्ण समाजमन हादरवून टाकणारी घटना घडली. नसरापूर येथे एका 4 वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. "आरोपी भीमराव कांबळेने जिथं चिमुरडीची हत्या केली, त्याच जागेवर त्याला ठेचून ठेचून मारा", अशी तीव्र प्रतिक्रिया भीमराव कांबळेच्या पत्नी आणि मुलाने व्यक्त केली आहे.
अंत्यविधी झाला तरी मला सांगू नका : यावेळी आरोपी भीमराव कांबळे याची पत्नी म्हणाली, "गेल्या दहा वर्षापासून आम्ही त्याच्या संपर्कात नाहीत. ज्या ठिकाणी त्या बाळाची हत्या करण्यात आली, त्याच ठिकाणी त्याला ठेचून मारलं पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. मला त्याचं तोंड देखील बघायचं नाही. तसेच कोणीही मला त्याचा अंत्यविधी झाला असं देखील सांगायला येऊ नये ही माझी सर्वांना विनंती आहे. त्याला फाशीची शिक्षा ही किरकोळ असून त्याला ठेचून मारलं पाहिजे."
वडील बोलायची लाज वाटते : यावेळी त्याचा मुलगा म्हणाला, "भीमराव कांबळेला वडील बोलायची लाज वाटत आहे. त्याच्या पोटी मी जन्म घेतला हाच माझा गुन्हा आहे. जी काही घटना घडली आहे ती अत्यंत निंदनीय असून त्याला त्याच ठिकाणी ठेचून मारलं पाहिजे. यातून आम्हाला खूपच मानसिक त्रास होत आहे. त्याला कठोर शिक्षा द्यायला पाहिजे हीच आमची मागणी आहे."
हेही वाचा -
- 'आरोपीला कठोर शिक्षा देणार', उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी घेतली पीडित कुटुंबीयांची भेट, नागरिकांनी मुंबई-बंगळुरु महामार्ग अडवला
- नसरापूर प्रकरणानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, लैंगिक गुन्हेगारांना पॅरोल बंद करण्याची तयारी
- नसरापूर प्रकरणातील आरोपीला शिवकालीन 'चौरंग' शिक्षा द्या, अभिनेता रितेश देशमुख संतप्त