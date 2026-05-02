'आरोपीला कठोर शिक्षा देणार', उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी घेतली पीडित कुटुंबीयांची भेट, नागरिकांनी मुंबई-बंगळुरु महामार्ग अडवला

sunetra pawar on Nasrapur case
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी घेतली पीडित कुटुंबीयांची भेट (ETV Bharat Reporter)
Published : May 2, 2026 at 10:19 PM IST

Updated : May 2, 2026 at 10:34 PM IST

पुणे - भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडे तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेबाबत सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणातील 65 वर्षीय नराधम आरोपीला अटक केली असून, सात मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी देखील पीडित मुलीच्या पालकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कुटुंबीयांचं सांत्वन करत त्यांच्याशी संवाद साधला. नराधम आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा देणार असल्याचं आश्वासन यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिलं.

दरम्यान, ग्रामस्थ आणि नागरिकांनी मुंबई-बंगळुरु महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केलं.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी पीडित मुलीच्या पालकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कुटुंबीयांचं सांत्वन करत त्यांच्याशी संवाद साधला. शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं असून, नराधम आरोपीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा विश्वास दिला.

nasrapur rape murder case
नागरिकांनी मुंबई-बंगळुरु महामार्ग अडवला (ETV Bharat Reporter)

कठोरात कठोर शिक्षा देणार - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. या प्रकरणात खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा मिळावी, अशी मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सदर खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवून आरोपीला मृत्युदंडापर्यंतची शिक्षा होण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असं सांगितलं.

दोषारोपपत्र लवकर दाखल करणार - अमानुष कृत्य करणारा आरोपी सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे. त्याच्याविरोधात सबळ पुराव्यांच्या आधारे दोषारोपपत्र लवकरात लवकर न्यायालयात दाखल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात चालणार - या प्रकरणाचा खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवण्यात येणार असून, यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमण्यात येणार आहे. तसंच पॉस्को कायद्यानुसार आरोपीस अत्यंत कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केलं.

nasrapur rape murder case
मुंबई-बंगळुरु महामार्गावर रास्ता रोको - घटनेनंतर शनिवारी संध्याकाळी संतप्त ग्रामस्थ आणि नागरिकांच्या वतीनं मुंबई - बंगळुरु महामार्गावर रुग्णवाहिकेत पीडित चिमुकलीचा मृतदेह ठेवून रास्ता रोको आंदोलन केलं. यावेळी आक्रमक ग्रामस्थांकडून आरोपीला तत्काळ फाशी देण्याची मागणी केली. महामार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली असून, गाड्यांची लाइन लागली आहे.

