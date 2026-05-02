नसरापूर अत्याचार हत्या प्रकरणातील आरोपीला 7 मेपर्यंत पोलीस कोठडी, मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून आरोपीला मारहाणीचा प्रयत्न
नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी आरोपीला शनिवारी न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं 7 मेपर्यंत आरोपीला पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : May 2, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 5:34 PM IST
पुणे - भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे शुक्रवारी घडलेल्या चार वर्षाच्या चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी वेगवान कारवाई करत अवघ्या दीड तासात आरोपीला अटक केल्याची माहिती समोर आली. या घटनेनं संपूर्ण जिल्हा हादरला असतानाच पोलिसांच्या तत्परतेमुळं आरोपी लवकर पकडला गेल्याचं स्पष्ट झालं.
या प्रकरणातील आरोपीला शनिवारी न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं 7 मेपर्यंत आरोपीला पोलीस कोठडी सुनावली आहे. यानंतर आरोपीला न्यायालयातून पोलीस स्टेशन येथे घेऊन जाताना मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून आरोपीला मारहाण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
सात दिवसांची पोलीस कोठडी - नसरापूर प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी न्यायालयानं आरोपीला नाव आणि अटक का केली हे विचारलं. रिमांड रिपोर्टवर आरोपीची सही घेण्यात आली. न्यायालयानं संपूर्ण रिमांड कॉपी वाचली. अधिक तपास करायचा आहे. त्यामुळं सात दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी पोलिसांकडून करण्यात आली. यानंतर न्यायालयानं आरोपीला 7 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.
आरोपीला मारहाण करण्याचा प्रयत्न - शिवाजीनगर न्यायालयात सुनावणी संपल्यानंतर आरोपीला पोलीस स्टेशन येथे घेऊन जात असताना न्यायालयाच्या बाहेरच मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून आरोपीला मारहाण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी या कार्यकर्त्यांना तत्काळ पोलिसांनी बाजूला केलं. अत्याचार करुन हत्या करण्यात आली. आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली.
आरोपीला तत्काळ केली अटक - पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवारी दुपारी साडेतीन ते चार वाजेच्या सुमारास घडली. संबंधित मुलगी अचानक बेपत्ता झाल्याचं लक्षात येताच कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. काही वेळ शोध घेऊनही मुलगी सापडत नसल्यानं दुपारी 4:30 वाजता पोलिसांकडं तक्रार दाखल करण्यात आली. तक्रार मिळताच पोलिसांनी तातडीनं हालचाल करत 5:15 वाजेच्या सुमारास शोधमोहीम सुरू केली. परिसरात शोध घेताना पोलिसांनी अत्यंत वेगानं तपास करत संशयिताचा माग काढला आणि अवघ्या दीड तासाच्या आत आरोपीला ताब्यात घेतलं.
आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी - या प्रकरणातील आरोपी हा 65 वर्षांचा असून, तो गावात मजुरीचं काम करत असल्याची माहिती आहे. प्राथमिक तपासात त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीही उघड झाली आहे. आरोपीवर यापूर्वी 1998 आणि 2015 मध्ये विनयभंगाचे गुन्हे दाखल झाले होते. तसंच त्याच्यावर पॉस्को (POCSO) कायद्यांतर्गतही गुन्हे नोंदवले गेले होते. त्यामुळं आरोपीची प्रवृत्ती आधीपासूनच विकृत असल्याचं पोलिसांच्या तपासातून स्पष्ट होत आहे.
या प्रकरणी पोलिसांनी नवीन भारतीय न्याय संहितेनुसार (BNS) गंभीर गुन्ह्याखाली केस नोंदवली आहे. अत्याचार आणि हत्या या दोन्ही गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
नागरिकांनी केलं आंदोलन - दरम्यान, या घटनेनंतर परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. संतप्त नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त केला. मात्र, पोलिसांनी आरोपीला तातडीनं अटक केल्याचं सांगत नागरिकांना शांततेचं आवाहन केलं. त्यानंतर नागरिकांनीही सहकार्याची भूमिका घेत आंदोलन शांततेत पार पाडलं.
कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल - पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांनी या संदर्भात सांगितलं, “तक्रार मिळताच आम्ही तत्काळ शोधमोहीम राबवली आणि अत्यंत कमी वेळेत आरोपीला ताब्यात घेतलं. या प्रकरणात अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी संयम राखावा आणि पोलिसांना सहकार्य करावं.”
या प्रकरणामुळं पुन्हा एकदा समाजातील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. विशेषतः लहान मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी जलद कारवाई केली असली तरी अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
हेही वाचा -