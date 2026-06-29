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नसरापूर प्रकरणात न्याय मिळाला, मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक; आता संतोष देशमुख प्रकरणी तोच नियम लावा, मनोज जरांगेंची भूमिका

नसरापूर अत्याचार हत्या प्रकरणातील आरोपीला पुणे न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालावरुन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केलं.

Manoj Jarange Patil on Nasrapur case verdict
बीडमध्ये माध्यमांसोबत संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 5:00 PM IST

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बीड - नसरापूर अत्याचार हत्या प्रकरणातील आरोपीला पुणे न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. घटनेच्या अवघ्या दोनच महिन्यात न्यायालयाने निकाल देत आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालावरुन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केलं आहे. असाच न्याय संतोष देशमुख प्रकरणात देण्याची विनंतीही जरांगे पाटील यांनी केली.

संतोष देशमुख प्रकरणातही असाच नियम लावा - "मुख्यमंत्री साहेबांचे कौतुक केले पाहिजे. तत्परता दाखवली आणि दोन महिन्यांत आरोपीला शिक्षा सुनावली. असाच नियम संतोष देशमुख प्रकरणात लावायला पाहिजे. मालेगाव येथील 3 वर्षीय मुलीच्या प्रकरणात देखील हेच केलं पाहिजे. फाशीची शिक्षा झाल्याने नसरापूरच्या कुटुंबाला आणि महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय मिळाला. पण, संतोष देशमुख, महादेव मुंडे, मालेगाव या प्रकरणात देखील तोच नियम लावायला पाहिजे," अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.

बीडमध्ये माध्यमांसोबत संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)

विलास घुले हत्या प्रकरणातील खरे सत्य समोर येईल - "बीडमधील विलास घुले हत्या प्रकरण हा खुप अवघड आणि सिरीयस विषय आहे. यामध्ये आता मुख्यमंत्री साहेबांनी लक्ष घातलं पाहिजे. परळी पॅटर्न राबवून खोटे गुन्हे दाखल झाले का? याची संपूर्ण माहिती घेणार आहे. SIT ने याच्या मुळाशी गेलं पाहिजे आणि सर्वबाजूने चौकशी केली पाहिजे. घुले बंधूंना आणि कुटुंबाला न्याय मिळालाच पाहिजे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जावून तपास करायला लावणार, त्याशिवाय शांत बसणार नाही. SIT खोटा तपास करणार नाही. खासदार बजरंग बप्पाच्या मुलाचं नाव घेतलं जात आहे. SIT नं तपास केला असून, त्यात काही आढळून आलेलं नाही. बजरंग बप्पाचा मुलगा दोषी असेल तर खऱ्याचं खरं होईल," अशी प्रतिक्रिया देत मनोज जरांगे पाटील यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर निशाणा साधला.

महादेव मुंडे हत्या प्रकरणाचा सखोल तपास होणार - "महादेव मुंडे हत्या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करावा, अशी मागणी चार महिन्यांपूर्वीच केली होती. महादेव मुंडे प्रकरणाचा तपासही मुळापर्यंत होणार. यातले आरोपी शंभर टक्के दिसतील. लवकरच SIT आणि CID चा तपास सुरू होणार आहे. सत्तेची पॉवर आणि दबाव यामुळं खोटे गुन्हे सर्रास दाखल केले आहेत. पण, आता ते दिवस राहिलेले नाहीत. माझ्या नादी लागायचं बंद करा आणि काड्या करायचं पण बंद करा. माझ्या कचाट्यात आले तर सुट्टी नाही," असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी धनंजय मुंडे यांना दिला.

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TAGGED:

MANOJ JARANGE PATIL
CM DEVENDRA FADNAVIS
नसरापूर प्रकरण फाशी शिक्षा
मनोज जरांगे पाटील
NASRAPUR CASE VERDICT

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