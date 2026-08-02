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मुसळधार पावसानंतर जिल्हा परिषद शाळेचा पाया खचला; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

मुसळधार पावसामुळं जळगाव जिल्ह्यातील नशिराबाद येथील जिल्हा परिषद शाळेचा (Zilla Parishad school) पाया खचला आहे. या घटनेमुळं शाळेतील लहान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Nashirabad ZP School
नशिराबाद जिल्हा परिषद शाळेचा पाया खचला (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 5:46 PM IST

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जळगाव (नशिराबाद) : जिल्ह्यातील नशिराबाद येथील जिल्हा परिषद केंद्र प्राथमिक शाळेच्या (Zilla Parishad school) धोकादायक इमारतीचा पाया मुसळधार पावसामुळं पूर्णपणे खचल्याची धक्कादायक घटना रविवारी समोर आली. इमारतीखालील दगडी भराव मोठ्या प्रमाणावर वाहून गेल्यानं संपूर्ण इमारत कोसळण्याच्या स्थितीत आली असून सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, या घटनेमुळं विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला जात आहे.

पायाखालची माती वाहून गेली : नशिराबाद जिल्हा परिषद शाळा सुमारे 25 ते 30 वर्षे जुनी असून गेल्या अनेक वर्षांपासून तिची अवस्था अत्यंत जीर्ण झाली आहे. मुसळधार पावसामुळं इमारतीच्या पायाखालची माती व दगडी भराव वाहून गेल्यानं पाया अक्षरशः हवेत लोंबकळत आहे. त्यामुळं इमारतीचा कोणताही भाग कधीही कोसळू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

माहिती देताना नागरिक (ETV Bharat Reporter)


कोणतीही कारवाई नाही : विशेष म्हणजे, या इमारतीच्या धोकादायक अवस्थेबाबत ग्रामस्थ, पालक, लोकप्रतिनिधी आणि शाळा व्यवस्थापनाने अनेक वेळा संबंधित विभागाला लेखी स्वरूपात तक्रारी दिल्या होत्या. इमारत वापरण्यास धोकादायक असल्याचं वारंवार निदर्शनास आणून दिलं जात असतानाही जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी, आता पाया खचल्याची गंभीर घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग आली असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.



भिंत कोसळून चिमुकल्याचा मृत्यू : या घटनेमुळं मागील वर्षी याच शाळेसमोरील घडलेली दुर्दैवी दुर्घटना पुन्हा एकदा सर्वांच्या डोळ्यासमोर उभी राहिली आहे. शाळेच्या समोरील भिंत कोसळून एका निष्पाप चिमुकल्याचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेनंतरही प्रशासनाने धडा घेतला नाही, अशी भावना पालक व्यक्त करत आहेत. एका विद्यार्थ्याचा जीव गेल्यानंतरही धोकादायक इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली नाही किंवा नवीन इमारतीच्या उभारणीसाठी ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही, याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.


विद्यार्थ्यांना इमारतीत बसवणं सुरक्षित नाही : सध्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. पावसाचा जोर कायम असल्यानं इमारतीचा उर्वरित भागही कधीही कोसळू शकतो. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना या इमारतीत बसवणं म्हणजे त्यांच्या जीवाशी खेळ असल्याची भावना पालकांनी व्यक्त केली आहे. शाळा तातडीनं दुसऱ्या सुरक्षित ठिकाणी हलवावी, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.



धोकादायक इमारत पाडावी : स्थानिक नागरिकांचे म्हणणं आहे की, प्रशासनानं केवळ पंचनामे, पाहण्या आणि कागदी कार्यवाही न करता तातडीनं ही धोकादायक इमारत पाडावी आणि नवीन शाळेच्या इमारतीसाठी निधी मंजूर करून बांधकामाला सुरुवात करावी. अन्यथा भविष्यात एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे. या घटनेमुळं जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अनेक ग्रामीण भागातील शाळांच्या इमारती आजही जीर्ण अवस्थेत असून विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून शिक्षण घ्यावं लागत असल्याची वस्तुस्थिती या घटनेतून पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.


पर्यायी ठिकाणी शिक्षणाची व्यवस्था करावी : दरम्यान, नशिराबाद येथील या घटनेनंतर जिल्हा परिषद प्रशासनानं तातडीनं घटनास्थळी पाहणी करून इमारतीभोवती सुरक्षा व्यवस्था करावी, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पर्यायी ठिकाणी शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, तसेच या गंभीर दुर्लक्षासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पालक, ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. सुदैवानं यावेळी मोठी जीवितहानी टळली असली, तरी वेळेत उपाययोजना न झाल्यास भविष्यात आणखी एखादी दुर्दैवी घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.


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NASHIRABAD ZP SCHOOL
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ZILLA PARISHAD SCHOOL
नशिराबाद जिल्हा परिषद शाळा
NASHIRABAD ZP SCHOOL

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