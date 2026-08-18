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नाशिकमध्ये महिलेने प्रियकराच्या मदतीने लिव्हइनमध्ये राहणाऱ्या जोडीदाराचा काढला काटा

नाशिकच्या पाथर्डी फाटा परिसरातील स्वराज्य नगर भागात लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या संशयित आरोपी हसिना शेखने तिचा प्रियकर साहिल शहासोबत वसंत सातपुते यांच्या खुनाचा कट रचला.

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लिव्हइनमध्ये राहणाऱ्या जोडीदाराचा काढला काटा (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 11:53 AM IST

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नाशिक- गेल्या 16 वर्षांपासून लिव्हइन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडीदाराचा महिलेने प्रियकराच्या मदतीने खून केल्याची धक्कादायक घटना नाशिकमध्ये उघडकीस आली आहे. नाशिक पोलिसांनी महिलेसह तिचा प्रियकर आणि त्याच्या दोन साथीदारांना अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नाशिकच्या पाथर्डी फाटा परिसरातील स्वराज्य नगर भागात लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या संशयित आरोपी हसिना शेख हिने तिचा प्रियकर साहिल शहा यांच्यासोबत वसंत सातपुते यांच्या खुनाचा कट रचला.

6 ऑगस्टला पहाटे राहत्या घरात धारदार चाकूने गळा चिरून खून : साहिल याने त्याचा साथीदार मोईन शहा सरफराज सय्यद यांच्या मदतीने त्यांच्या प्रेम संबंधात अडथळा ठरणाऱ्या सातपुते याचा 6 ऑगस्ट रोजी पहाटे राहत्या घरात धारदार चाकूने गळा चिरून खून करून मृतदेह कसारा घाटात फेकून दिल्याची कबुली पोलिसांना दिली आहे. पोलिसांनी या चौघांना खुनाच्या गुन्ह्यात अटक केली असून, न्यायालयाने त्यांना सहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

बेपत्ता झाल्याचा बनाव रचला : 6 ऑगस्टला वसंत सातपुते यांचा खून करून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने साहिल मोईन, सरफराज यांनी मृतदेह गोणीत टाकून थेट कसारा घाटात नेऊन फेकल्याचे समोर आले. त्यानंतर संशयित हसिना हिने सातपुते बेपत्ता झाल्याचा बनाव केला होता. फिर्यादी कवडे यांना तिने फोन करून तसे सांगितले होते, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. त्यानंतर रविवारी 16 ऑगस्ट रोजी त्यांनी सातपुते बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दिली होती. जेव्हा पोलिसांनी हसिनाकडे चौकशी केली, तेव्हा तिचे बोलणे आणि देहबोली संशयास्पद वाटल्याने पोलिसांनी तिची कसून चौकशी केली, तेव्हा तिने सातपुते यांचा खून केल्याचं कबूल केले.

...म्हणून केली हत्या : मृत वसंत सातपुते हे स्वतःची रिक्षा चालून उदरनिर्वाह करीत होते. ते हसिना सोबत गेल्या 16 वर्षांपासून लिव्हइन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. दरम्यान, हसिना आणि साहिल यांच्यात प्रेम संबंध निर्माण झाले होते. या संबंधात सातपुते यांचा अडथळा येऊन लागल्याने त्यांनी दोघांनी साथीदारांच्या मदतीने सातपुते यांचा खून केला, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक आंचल मुदगल यांनी दिली.

घनदाट जंगलात आढळला मृतदेह : नाशिकच्या गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने कसारा घाटातील घंटात जंगलात जाऊन मृतदेहाचा शोध घेतला.तेव्हा एका गोणीमध्ये कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आल्यानंतर मृतदेहाचा स्पॉट पंचनामा करत मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला.

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