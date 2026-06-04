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'...त्यांनी माझा बाप काढला, आता माघार नाही'; गोकुळ गीतेंची उमेदवारी कायम, दराडे विरुद्ध गीते सामना रंगणार

विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे गणेश गीते यांनी माघार घेतली, मात्र गोकुळ गीते आणि प्रसाद हिरे यांनी उमेदवारी कायम ठेवल्यानं नरेंद्र दराडेंसमोर आव्हान उभं राहिलं आहे.

NASHIK VIDHAN PARISHAD ELECTION
गोकुळ गीते आणि नरेंद्र दराडे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 6:36 PM IST

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नाशिक : राज्यात सर्वत्र विधान परिषद निवडणुकीचं वार वाहत आहे. गुरुवारी उमेदवारी मागं घेण्याचा शेवटचा होता. बंडखोरांनी उमेदवारी अर्ज मागं घेण्यासाठी राजकीय पक्षांनी चांगलाच जोर लावला. नाशिकमध्ये यंदा विधान परिषदेची निवडणूक चांगलीच रंगणार आहे. नाशिकची जागा ही महायुतीत शिवसेनेला सुटली असून त्या जागेवर नरेंद्र दराडे निवडणूक लढवत आहेत. अशात महायुतीचा धर्म पाळत भाजपाचे गणेश गीते यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागं घेतला आहे. मात्र, 'ज्यांनी माझा बाप काढला त्यांच्यासाठी मी माघार घेणार नाही,' असं म्हणतं गोकुळ गीते यांनी आपला अपक्ष उमेदवारी अर्ज कायम ठेवला आहे. त्यामुळं नाशिकमध्ये महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे विरुद्ध अपक्ष गोकुळ गीते अशी लढत होणार आहेत. भाजपाचे बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे यांनीही अर्ज कायम ठेवल्यानं नाशिकमध्ये आता तीन उमेदवार रिंगणात राहणार आहेत. मात्र दराडे विरुद्ध गीते असा प्रमुख सामना होईल अशी चर्चा आहे.

...काय म्हणाले गणेश गीते : "देवेंद्रजींनी आणि गिरीश भाऊंनी मला सांगितलं होतं गणेश आपली युती आहे. आपल्याला माघार घ्यावी लागेल. मी कोणतीही कमिटमेंट न घेता माघार घेतली आहे. कुणाल दराडे यांनी एका नगरसेवकाकडं माझ्याबद्दल आई-वडिलांवरून शिवीगाळ केली. त्यामुळं माझे बंधू गोकुळ गीते हे चिडले आहेत. त्यांना मी विनंती केली, आपण माघार घेऊ मात्र त्याची मनस्थिती नाही. कुणाल दराडे यांनी एका नगरसेवकाकडं म्हणाले की 'गणेश गीते, गोकुळ गीते काय त्यांचा बाप देखील येऊन माघार घेईल,' याबाबत मी मंत्री गिरीश महाजन यांना सांगितलं आहे, असं गणेश गीते म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना गणेश गीते आणि कुणाल दराडे (ETV Bharat Reporter)

...ती ऑडिओ क्लिप माझी नाही : "ती ऑडिओ क्लिप माझी नाही. त्या ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक तपासणी करावी. गीते आणि दराडे परिवाराचे कौटुंबिक संबंध आहेत. गोकुळ गीते आणि गणेश गीते हे माझे भाऊ आहेत. ऑडिओ क्लिप नेमकी कोणाची याची मी स्वतः माहिती घेणार आहे. ती ऑडिओ क्लिप माझी नाही, तो माझ्यावर केलेला आरोप आहे. गोकुळ गीते आणि गणेश गीते यांच्यापर्यंत ती ऑडिओ क्लिप कोणी पाठवली? याचा देखील खुलासा करावा. ती ऑडिओ क्लिप माझी असेल तर मी गणेशभाऊ आणि गोकुळ गीते जे सांगतील ते मी करेनं, असं कुणाल दराडे यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

NASHIK VIDHAN PARISHAD
गोकुळ गीते
NASHIK MLC ELECTION
नरेंद्र दराडे
NASHIK VIDHAN PARISHAD ELECTION

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