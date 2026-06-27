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नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यावेळी भाविकांना एकाच दिवसात तीन ज्योतिर्लिंग, शिर्डी साईबाबांचं घेता येणार दर्शन

भाविकांना आता एकाच दिवसात चार्टर्ड हेलिकॉप्टरद्वारे महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर असे तीन ज्योतिर्लिंग आणि शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनाची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

Nashik Trimbakeshwar Simhastha Kumbh Mela
फाईल फोटो - कुंभमेळ्यातील गर्दी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 10:27 PM IST

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नाशिक - त्र्यंबकेश्वरला सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. अशात जगभरातून भाविक नाशिकला येणार आहेत. भाविकांना आता एकाच दिवसात चार्टर्ड हेलिकॉप्टरद्वारे महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर असे तीन ज्योतिर्लिंग आणि शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनाची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून याबाबत नियोजन सुरू आहे.

कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून विचार सुरू - नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरला 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या कुंभमेळ्यात पाच कोटींहून अधिक भाविक येतील असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये विविध विकासकामे सुरू आहेत. जगभरातून येणाऱ्या भाविकांना एकाच दिवसात महाराष्ट्रातील इतरही ज्योतिर्लिंगांच्या दर्शनाची सुविधा दिली तर त्यांना आध्यात्मिक समाधान होईल. त्यासाठी हेलिकॉप्टरची सुविधा कशी देता येईल? याबाबत कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून विचार सुरू आहे. यामध्ये विविध विमान कंपन्यांना निमंत्रित केले जाणार आहे. त्यांना हव्या असलेल्या सुविधांची उपलब्धता करून दिल्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी ही सेवा सुरू करायची आहे. प्रत्येक ज्योतिर्लिंग मंदिराच्याजवळ हेलीपॅड खासगी जागांवर असणार आहे. प्रशासनाकडून आता त्र्यंबकेश्वरमध्ये देखील कायमस्वरूपी हेलिपॅड उभारणी केली जात आहे. त्यामुळे भाविकांचा प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे.

Nashik Trimbakeshwar Simhastha Kumbh Mela
फाईल फोटो - कुंभमेळ्यातील गर्दी (ETV Bharat Reporter)

परवानगीं मिळून देणार - सिंहस्थ कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांच्या प्रवासाचा वेळ कमी व्हावा, कमी वेळेत दर्शन मिळावे यासाठी ज्यांना शक्य असेल अशांसाठी हेलिकॉप्टरद्वारे तीन ज्योतिर्लिंग आणि शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनाची सुविधा देण्याचा विचार आहे. प्रशासनाकडून विमान कंपन्यांना डीजीसीएपासून ते इतर परवानग्यांसह हेलिपॅडची सुविधा देण्यात येईल. ज्योतिर्लिंगांच्या जास्तीत जास्त जवळ परंतु गर्दी नसेल अशा ठिकाणी हेलीपॅड तयार करण्यात येणार असल्याचं सिंहस्थ प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितलं

विमान कंपन्या आणि भाविकांना मिळणार सुविधा -

  • विमान कंपन्यांना हवे असलेल्या परवानग्या विविध कार्यालयातून स्वतंत्रपणे न देता एक खिडकी योजनेद्वारे दिल्या जातील.
  • हेलिकॉप्टरसाठी सर्व ठिकाणी हेलीपॅडची उभारणी करण्यात येणार. तेथून मंदिरापर्यंत भाविकांना नेण्याची व्यवस्था असेल.
  • विमान कंपनी स्वतःच बुकिंग करून भाविकांना सुविधा देतील. त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप नसेल.

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TAGGED:

TRIMBAKESHWAR SIMHASTHA KUMBH MELA
JYOTIRLINGA HELICOPTER DARSHAN
नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा
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NASHIK SIMHASTHA KUMBH MELA

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