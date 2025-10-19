ETV Bharat / state

नाशिकरोडजवळ कर्मभूमी एक्सप्रेसमधून पडून दोघांचा मृत्यू; एक जण गंभीर

कर्मभूमी एक्सप्रेसमधून तिघे तरुण पडल्यानं भीषण दुर्घटना घडली आहे. ही दुर्घटना शनिवारी रात्री घडली आहे. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला.

Nashik train accident
नाशिकरोड अपघात (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 19, 2025 at 11:59 AM IST

1 Min Read
नाशिक- मुंबई लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून रकसोलकडे (बिहार) जाणाऱ्या कर्मभूमी एक्सप्रेसमधून तिघे तरुण खाली पडल्याची भीषण दुर्घटना शनिवारी रात्री घडली. ही दुर्घटना नाशिक रोड रेल्वे स्थानकाजवळ असलेल्या भागात घडली आहे. या अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी आहे. जखमी तरुणावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.



शनिवार रात्री 8:45 वाजता नाशिक रोड रेल्वे स्थानकातून न थांबता लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून रकसोलकडे (बिहार) जाणाऱ्या कर्मभूमी एक्सप्रेसमधून गाडी पुढे गेली. त्यानंतर ओढा रेल्वे स्थानकावरील स्टेशन प्रबंधक आकाश यांनी नाशिक रोड रेल्वे विभागाशी संपर्क साधून कळवले की, गाडी सुटल्यानंतर काही वेळात जेल रोड हनुमान मंदिरजवळील ढिकले नगर परिसरात तिघे युवक रेल्वेखाली पडले आहेत.



एक तरुण गंभीर- घटनेची माहिती मिळताच नाशिक रोड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक माळी, पोलीस हवालदार भोळे आणि पथकानं घटनास्थळी धाव घेतली. भुसावळकडे जाणाऱ्या पटरीवरील किलोमीटर 190/1 ते 190/3 दरम्यान 30 ते 35 वयोगटातील दोन तरुण मृतावस्थेत आढळले. तर एक तरुण गंभीर जखमी अवस्थेत मिळून आला. गंभीर असलेल्या तरुणाला तातडीनं रुग्णवाहिकेतून जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

गाडीतून पडून अपघात- प्रवाशांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. दीपोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतात जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे गाडीतून पडून हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. हे तरुण सणासाठी गावी जात होते की बिहार निवडणुकीसाठी मतदानासाठी जात होते, याबाबतही तपास सुरू आहे. या दुर्घटनेची नोंद नाशिक रोड पोलीस स्टेशनमध्ये अकस्मात मृत्यू म्हणून करण्यात येत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी करीत आहेत.

