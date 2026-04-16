ETV Bharat / state

टीसीएस महिला अत्याचार प्रकरण; संशयित निदा खान 20 दिवसांपासून पोलिसांना देतेय गुंगारा

नाशिकमधील टीसीएस कंपनीत महिलांवरील अत्याचारप्रकरणी नऊ गुन्हे दाखल झाले असून सात जणांना अटक केली आहे. सूत्रधार निदा खान फरार असून पोलीस तिचा शोध घेत आहेत.

NASHIK TCS HARASSMENT CASE
टीसीएस महिला अत्याचार प्रकरण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 16, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : येथील टीसीएस (TCS) या बहुराष्ट्रीय कंपनीमधील हिंदू महिलांवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक माहिती उघडीस आली. याबाबत आतापर्यंत नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून याप्रकरणी सहा पुरुष आणि एक महिलेला अटक केली आहे. मात्र, या प्रकरणातील मुख्य मास्टर माईंड समजली जाणारी टीसीएस कंपनीतील एचआर निदा खान गेल्या वीस दिवसांपासून पोलिसांना गुंगारा देत आहे. निदा ही भिवंडीत लपली असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

निदा खान देतेय पोलिसांना गुंगारा : नाशिकमधील टीसीएस (TCS) या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये हिंदू महिलांवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत एटीएसमार्फत तपास सुरू आहे. या प्रकरणात नऊ गुन्हे दाखल झाले असून आतापर्यंत सात संशयितांना अटक केली आहे. याप्रकरणी हिंदू पीडित तरुणींनी कंपनीतील एचआर निदा खानकडं अनेकदा तक्रार करूनही त्यांच्या तक्रारीकडं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलाय. त्यामुळं निदान खान हीच याप्रकरणाची मास्टर माईंड असावी. म्हणून तिनं आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला असावा, असं पोलिसांचा म्हणणं आहे. पण, निदा खान ही वीस दिवसापासून पोलिसांना गुंगारा देत आहे.

टीसीएस महिला अत्याचार प्रकरण (ETV Bharat Reporter)

निदा खानबाबत धक्कादायक माहिती समोर : फरार निदा खानबाबत आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. निदा खानचं कनेक्शन दिल्ली बॉम्ब स्फोटातील आरोपींसोबत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निदा खान ही दहशतवाद्यांच्या संपर्कात असल्याचं म्हटलं जात आहे. यामुळं आता या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळत आहे. आता केवळ नाशिक पोलीसच नाही तर केंद्रीय तपास यंत्रणाही या प्रकरणाचा तपास करत आहे. निदा खान ही भिवंडीत लपली असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसंच दिल्लीमध्ये झालेल्या भीषण ब्लास्ट मधील आरोपी डॉ. शहीनशी तिचे कनेक्शन असल्याचं म्हटलं जात आहे. यामुळं हे प्रकरण आता व्यापक रूप घेत आहे.

एटीएसकडून चौकशी सुरू : टीसीएस (TCS) या कंपनीतील महिला अत्याचार प्रकरणात आता आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळं आता एटीएसनं या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आहे. एटीएसकडून ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची चौकशी केली जाणार आहे.

कोण आहे निदा खान? : निदा एजाज खान असं नाशिकमधील टीसीएस कंपनीतील महिला अत्याचार प्रकरणात फरार असलेल्या महिलेचं नाव आहे. ती 26 वर्षांची असून तिनं पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून पदवी घेतली आहे. निदा खान टीसीएस नाशिक कंपनीमध्ये एचआर मॅनेजर आहे. नाशिकच्या द्वारका परिसरात निदाचं माहेर असून तिचा पती एका खासगी कंपनीत नोकरी करतो. टीसीएस कंपनीतील लैंगिक छळ प्रतिबंध समितीमध्ये ती सदस्य म्हणून कार्यरत होती. पीडित महिलांना वारंवार तक्रार मागं घ्यायला सांगितल्याचा आरोप निदा खानवर पीडितांनी केला आहे.

महिलांचा मोर्चा : टीसीएस या नामांकित कंपनीमध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात गुरुवारी नाशिकमध्ये सकल हिंदू समाजाच्या वतीनं महिलांनी एकत्रित घेत भव्य आक्रोश रॅली काढली. टीसीएस कंपनी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत ही बाईक रॅली काढण्यात आली. यावेळी शहरातील वेगवेगळ्या हिंदू संघटना मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.

TAGGED:

निदा खान
टीसीएस महिला अत्याचार प्रकरण
HR NIDA KHAN
TCS NASHIK HARASSMENT
NASHIK TCS HARASSMENT CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.