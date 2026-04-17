नाशिक TCS कथित धर्मांतर प्रकरण : आरोपी निदा खानचा दावा "मी गर्भवती", न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणार

नाशिकच्या TCS कंपनीतील कथित धर्मांतर आणि लैंगिक छळासंबंधित प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. मुख्य संशयित आरोपी निदा खान अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणार आहे.

मुख्य संशयित निदा खान
Published : April 17, 2026 at 1:51 PM IST

Updated : April 17, 2026 at 3:53 PM IST

नाशिक : येथील टीसीएस कथित धर्मांतर आणि लैंगिक छळ प्रकरणात मुख्य संशयित आरोपी निदा खान हिनं अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्याची तयारी केली आहे. ती गरोदर असल्याचं कारण देत नाशिक न्यायालयात अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती तिचे वकील साहिल सैय्यद यांनी दिली.

निदा खान फरार : गुन्हा दाखल झाल्यापासून निदा खान फरार असून पोलीस तिचा शोध घेत आहेत. या प्रकरणात टीसीएस या बहुराष्ट्रीय कंपनीतील काही महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक आणि मानसिक छळ झाल्याचं समोर आलं आहे. यासंदर्भात नाशिकमधील सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात आतापर्यंत 9 गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणात सहा पुरुष आणि एका महिलेला अटक करण्यात आली आहे.

नाशिक TCS धर्मांतर प्रकरण (ETV Bharat)

'निदा खान टीसीएसमध्ये एचआर हेड नाही' : या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार म्हणून ओळखली जाणारी निदा खान गेल्या 21 दिवसांपासून पोलिसांना चकवा देत आहे. ती टीसीएसमध्ये एचआर हेड नसून टेलिकॉलर सेल्स टीममध्ये कार्यरत असल्याचा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. तसेच ती गरोदर असल्याच्या माहितीला देखील त्यांनी दुजोरा दिला आहे. नाशिकमधील टीसीएस या बहुराष्ट्रीय कंपनीत हिंदू मुलींवर अत्याचार झाल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाची पोलिसांनी दखल घेत एटीएसमार्फत तपास सुरू केला आहे. आतापर्यंत 9 गुन्हे दाखल झाले असून 7 संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.

पीडित तरुणींनी कंपनीतील एचआर म्हणून काम करणाऱ्या निदा खान यांच्याकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्याचा आरोप आहे. मात्र त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे निदा खान हीच या प्रकरणातील सूत्रधार असून आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. सध्या ती गेल्या 21 दिवसांपासून फरार असून पोलीस तिचा शोध घेत आहेत.

निदाबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली : निदा खानबाबत काही धक्कादायक दावेही समोर आले आहेत. तिचे दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींसोबत संबंध असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसंच ती दहशतवाद्यांच्या संपर्कात असल्याचा संशयही वर्तवला जात आहे. यामुळे या प्रकरणाचा तपास आता अधिक गंभीर बनला असून केंद्रीय तपास यंत्रणाही यात सहभागी झाली आहे. ती भिवंडीत लपली असल्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे. दिल्लीतील बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी डॉ. शहीन याच्याशी तिचे संबंध असल्याचंही सांगितलं जात आहे.

'लवकरच अटकपूर्व अर्ज दाखल करणार' : दुसरीकडे, निदा खानचे वकील साहिल सैय्यद यांच्या मते, देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात फक्त धार्मिक भावना दुखावल्याचा गुन्हा दाखल आहे. इतर कोणतेही गंभीर आरोप नसल्याचं ते म्हणाले. तसंच निदा खान या एचआर पदावर नसून असोसिएट पदावर कार्यरत होत्या, त्यामुळे पीडितांनी त्यांच्याकडे तक्रार करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. निदा खान गरोदर असून त्या अटकपूर्व जामिनासाठी लवकरच अर्ज दाखल करणार असल्याची माहितीही तिच्या वकिलांनी दिली आहे.

