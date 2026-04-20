'नाशिक टीसीएस प्रकरण गंभीर, 10 दिवसांत अहवाल द्या'; राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे निर्देश, 'ईटीव्ही भारत'सोबत साधला संवाद

नाशिकमधील TCS मधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या तक्रारींची राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) गंभीर दखल घेतली आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर
'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर (ETV Bharat Reporter)
Published : April 20, 2026 at 8:03 PM IST

मुंबई : नाशिकमधील महिलांशी संबंधित गंभीर घटनेची दखल घेत राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून (सुमोटो) कारवाई सुरू केली असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला येत्या 10 दिवसात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.


आतापर्यंतच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला : "या समितीत निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती साधना जाधव, हरियाणा पोलीस आयुक्त तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील वकील यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या दोन दिवसापासून ही समिती नाशिकमध्ये विविध संबंधित व्यक्तींशी भेटी घेत असून, नेमकी घटना काय घडली याचा सखोल तपास करत आहे. राहटकर यांनी सांगितलं की, या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला असून, अधिक माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रश्नही विचारण्यात आले आहेत. तसेच, विशाखा समित्यांचा प्रभावी वापर होणे अत्यंत गरजेचे असून, त्या केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात कार्यरत राहणे आवश्यक आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

महिलांमध्ये विश्वास निर्माण करणं गरजेचं : महिलांना तक्रार नोंदवताना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वातावरण मिळणं अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं सांगताना त्यांनी स्पष्ट केलं. अनेकदा तक्रारी येतात, मात्र त्या पुढे न्यायला महिलांना भीती वाटते. त्यामुळं समित्यांनी योग्य प्रकारे सुनावणी करून महिलांमध्ये विश्वास निर्माण करणं गरजेचं आहे. या घटनेत अंधश्रद्धेचाही एक पैलू असल्याचं समोर आलं असून, समाजात जनजागृती करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अंधश्रद्धेमुळं महिलांवर अन्याय होण्याच्या घटना रोखण्यासाठी समाजाने पुढाकार घ्यायला हवा. महिलांच्या मानसिक स्थितीकडेही गांभीर्याने पाहणं गरजेचं आहे, असं त्या म्हणाल्या. महिला कुटुंबाचा कणा असून, त्यांना योग्य सन्मान आणि सुरक्षितता दिल्यास अशा टोक्याच्या घटना टाळता येऊ शकतात, असंही विजया रहाटकर यांनी नमूद केलं.

असे व्हिडिओ शेअर करणं टाळावं : दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या संवेदनशील व्हिडिओबाबतही त्यांनी नागरिकांना आवाहन केलं. अशा प्रकारचे व्हिडिओ शेअर करणं टाळावं. ते महिलांच्या सन्मानाला धक्का देणारे असतात. जबाबदार नागरिक म्हणून आपण अशा गोष्टींचा प्रसार थांबवला पाहिजे,” असं त्या म्हणाल्या. महिलांच्या सन्मानासाठी समाज, माध्यमे आणि प्रशासन या तिन्ही घटकांनी एकत्रितपणे जबाबदारी पार पाडण्याची गरज असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.

