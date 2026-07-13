नाशिक टीसीएस धर्मांतर प्रकरण : निदा खान हिच्यासह संशयितांना जामीन मात्र शहरात नो एन्ट्री, काय आहे कारण?
जामीन मिळाला म्हणजे सुटका झाली या भ्रमात राहून नये असा इशारा न्यायालयाने आपल्या आदेशातून दिला आहे.
Published : July 13, 2026 at 8:44 PM IST
नाशिक - टीसीएस धर्मांतर प्रकरणात निदा खानसह तीन संशयित आरोपींना कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र तिघांना शहरात नो एंट्री असणार आहे. नाशिकरोड अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
नाशिक शहरातील बहुराष्ट्रीय टीसीएस कंपनीतील एका विवाहित तरुणाच्या धर्मांतराच्या प्रयत्नासह त्याला बळजबरीने मांसाहार करण्यास भाग पाडल्याच्या गुन्ह्यातील तीन संशयित तौसिफ अत्तार, रजा मेमन आणि शाहरुख कुरेशी यांना नाशिकरोड सत्र न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. मात्र या तिघांनाही शहरात नो एन्ट्री असणारा आहे. तसंच प्रत्येक सोमवारी आणि शुक्रवारी मुंबई नाका पोलिसात हजर राहावे लागणार आहे. जामीन मिळाला म्हणजे सुटका झाली या भ्रमात राहून नये असा इशारा न्यायालयाने आपल्या आदेशातून दिला आहे. दाखल गुन्ह्यातील कोणत्याही पीडितांसह साक्षीदारांसोबत संपर्क साधू नये असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने काय म्हटलं आहे - तरुणाचा धर्मांतराचा प्रयत्न हा गंभीर गुन्हा असून यातील संशयित आरोपी तौसिफ अत्तार, रजा मेमन आणि शाहरुख कुरेशी यांच्या विरोधात मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. सरकारी वकिलांनी त्यांना जामीन मिळू नये यासाठी तीव्र विरोध केला होता. मात्र नाशिकरोड सत्र न्यायालयानं अटी शर्तीवर त्यांना 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. मात्र शहरात प्रवेश बंदी केल्यामुळे संशयितांवर अप्रत्यक्षपणे हद्दीपारीची कारवाई केली आहे. तिघाही संशयितांकडून पीडित तसंच साक्षीदारांवर दबाव टाकला जाण्याचा संशय असल्यानं त्यांना न्यायालयानं शहरात बंदी घातली आहे. याशिवाय कायदा व सुव्यवस्था तसंच साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा विचार करून संशयितांना शहरातून हद्दपार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हिंदूंच्या भावना दुखावल्या - निदा खान जामीन सुनावणीनंतर तिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी आदेशात मानवी दृष्टिकोनावर भर देत एखाद्या महिलेने तुरुंगात बाळाला जन्म देणे हा तिच्यासाठी आणि नवजात बालकासाठी मानसिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण अनुभव ठरू शकतो. याच संदर्भात न्यायालयाने भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म कारागृहात झाला होता, असा उल्लेख केला होता. त्यामुळे नवजात बालकाच्या भवितव्याचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं होतं. यावर हिंदू जनजागृती समितीने आक्षेप घेत श्रीकृष्णाचा दाखला दिल्याने यामुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
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