नाशिक टीसीएस धर्मांतर प्रकरण; निदा खानने पीडितेला घरी नेऊन दिले नमाज पठणाचे प्रशिक्षण, आठ गुन्ह्यांची कोर्टात उद्यापासून सुनावणी
पीडितेच्या मोबाईलमध्ये जबरदस्तीने इस्लामिक ॲप डाऊनलोड करून तिला सातत्याने धार्मिक रिल्स, व्हिडिओ आणि पुस्तके वाचण्याची सक्ती करण्यात आली होती.
Published : June 8, 2026 at 4:13 PM IST
नाशिक - बहुचर्चित टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचारी लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणात आता अत्यंत धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी निदा खान हिच्या चौकशीत पोलिसांना अत्यंत महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणात आत्तापर्यंत नऊ गुन्ह्यांसंदर्भात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या चार्जशीटमधून सन 2020 ते 2026 या चार वर्षाच्या कालावधीत पीडित तरुणीवर झालेल्या छळाचा संपूर्ण घटनाक्रम ठेवण्यात आला आहे. यात निदा खानेनं स्वतः कबुली दिली आहे की तिने पीडितेला घरी नेऊन नमाज पठणाचे प्रशिक्षण दिले होते. एवढेच नव्हे तर पोलिसांनी पीडितेचा फोन तपासला असता त्यात इस्लाम धर्माशी संबंधित तब्बल 37 व्हिडिओ क्लिप्स आणि चार इस्लामिक ॲप्स आढळून आले आहेत.
कट्टरवादी झाकीर नाईकचे व्हिडिओ दाखवले - पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अधिकृत दोषारोपपत्रात थेट कट्टरवादी झाकीर नाईकच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.पीडित हिंदू तरुणीचे धर्मांतर करण्यासाठी तिला सोशल मीडियावरील झाकीर नाईकचे व्हिडिओ दाखवून तिचे ब्रेनवॉश करण्याचा प्रयत्न आरोपींकडून सातत्याने केला जात होता.अशी धक्कादायक माहिती तपासातून समोर येत आहे.
निदा खानवर काय आहेत आरोप - पोलिसांच्या चार्जशीटमध्ये आरोपी तोफिक अत्तार, दानिश शेख आणि निदा खान यांनी संगमत करून पीडितेच्या असहाय्यतेचा फायदा घेतला. आरोपींनी पीडित तरुणीला 2020 मध्ये टीसीएस कंपनीत नोकरी मिळून दिली. त्यानंतर हिंदू देवदेवतांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करून त्यांनी पीडितेच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. मुख्य आरोपीत दानिश शेख याने पीडितेला लग्नाचे दाखवून तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. तिच्या जातीवरून अपमानास्पद शब्द वापरून मानसिक छळ केला. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी मतीन पटेल याने मुख्य आरोपी निदा खानची अटक टाळण्यासाठी तिला आश्रय दिल्याचा ठपका पोलिसांनी ठेवलाय. पीडितेच्या मोबाईलमध्ये जबरदस्तीने इस्लामिक ॲप डाऊनलोड करून तिला सातत्याने धार्मिक रिल्स, व्हिडिओ आणि पुस्तके वाचण्याची सक्ती करण्यात आली होती. तू जर नमाज पठण केले नाही तर तुझे कुटुंबीय नरकात जातील अशी भीती देखील तिला दाखवत तिचं मानसिक खच्चीकरण केलं होतं. तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला बुरखा आणि हिजाब घालण्यास भाग पाडले. तसंच रोजा ठेवण्यासाठी दबाव आणला. सोबत मुख्य आरोपी दानिशने पीडितेकडून कडून किमती वस्तू आणि मोठी रक्कम लुबाडली.
या गुन्ह्यांची सुनावणी 12 जून पासून - टीसीएस कंपनीतील कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणात आता न्यायालयीन लढाईचे स्वरुप आले आहे. मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात दाखल आठ गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण झाला असून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल आहे.या आठ खटल्यांची 9 जून मंगळवार पासून न्यायालयात नियमित सुनावणी होणार आहे. एसआयटीने अत्यंत तांत्रिक आणि गोपनीय पद्धतीनं या प्रकरणाची चौकशी अंती न्यायालयात 9 स्वतंत्र दोषारोपपत्र दाखल केले आहेत. त्यातील आठ खटल्यांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात निदा खान,दानिश शेख यांच्यासह एमआयएमचा नगरसेवक मतीन पटेल निदा खानला घर देणारा मालक हनीब शेख या पाच संशयताविरुद्ध नाशिकरोड न्यायालयात दोषापत्र दाखल आहेत. या गुन्ह्यांचा तपास अद्याप सुरू असून आणखी काही खुलासे नवीन नावे निष्पन्न होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच निदा खानच्या जामिनावर 12 जून रोजी सुनावणी होणार आहे
दाखल गुन्हे व आरोपींची माहिती
1) गुन्हा रजिस्टर नंबर 163/26 संशयित रझा रफिक मेमन, शाहरुख हुसेन शौकत कुरेशी आणि अश्विनी चैनानी
2) गुन्हा रजिस्टर नंबर 164/26 संशयित तौसिफ बिलाल अत्तर शफी शेख
3) गुन्हा रजिस्टर नंबर 165/26 संशयित तौसिफ बिलाल अत्तर
4) गुन्हा रजिस्टर नंबर 166/26 दानिश शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान,रझा रफिक मेमन,शाहरुख हुसेन शौकत कुरेशी
5) गुन्हा रजिस्टर नंबर 167/26 संशयित तौसिफ बिलाल अत्तार, शफी शेख, असिफ अन्सारी
6) गुन्हा रजिस्टर नंबर 168/26 संशयित रजा मेमन,शफी शेख, असिफ अन्सारी,शाहरुख कुरेशी
7)गुन्हा रजिस्टर नंबर 169/26 संशयित रजा मेमन, शफी शेख
8) गुन्हा रजिस्टर नंबर 171/26 संशयित रजा मेमन, शाहरुख कुरेशी
आठ स्वतंत्र दोषारोपत्र दाखल - टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार, धर्मांतराचा प्रयत्न, विनयभंग, धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणी आम्ही मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात आठ स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते यात आम्ही प्रत्येक गुन्ह्यात पोलीस कोठडी घेत सखोल चौकशी केली. या सर्व गुन्ह्यांमध्ये आरोपींच्या विरोधात विविध कलमानुसार स्वतंत्र दोषारोपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या दोषारोपत्रात डिजिटल पुरावे, व्हाट्सअप स्टेटस आणि जबाब नोंदवण्यात आला आहे अशी माहिती एसआयटी प्रमुख सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिली.
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