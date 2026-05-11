नाशिक टीसीएस धर्मांतर प्रकरण; निदा खानची रवानगी अखेर मध्यवर्ती कारागृहात

पुढील किमान 14 दिवस आता निदा खानला नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात काढावे लागणार आहेत अशी माहिती सरकारी वकील अजय मिसर यांनी दिली.

Published : May 11, 2026 at 9:35 PM IST

नाशिक - टीसीएस मधील बहुचर्चित लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतरण प्रकरणातील संशयित आरोपी निदा खान हिची पोलीस कोठडी संपल्याने तिला नाशिकरोड न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. तब्बल दोन महिना पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या गर्भवती निदा खानला नाशिकरोड न्यायालयानं 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून तिची रवानगी आता नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली आहे.

नाशिकच्या टीसीएस कंपनीतील महिला अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खान गेल्या दोन महिन्यापासून पोलिसांना गुंगारा देतो होती. नाशिक पोलिसांनी छत्रपती संभाजी नगर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत तिला छत्रपती संभाजी नगर मधून अटक केली होती. त्यानंतर तिला नाशिक रोड न्यायालयात हजर केल्यानंतर तिला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनवण्यात आली होती. आज पोलीस कोठडी संपल्यानंतर तिला पुन्हा नाशिकरोड न्यायालयात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश केदार जोशी यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायालयाने तिला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. यावेळी न्यायालयाबाहेर कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.


निदा खानवर गंभीर आरोप - टीसीएस कंपनीतील कर्मचारी निदा खान हिच्यावर असलेल्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षात जोरदार युक्तीवाद झाला होता. विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सरकारची बाजू मांडली. पोलीस कोठडी दरम्यान निदा आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांची समोरासमोर बसवून चौकशी करण्यात आली होती. या तपासात काही महत्त्वाचे दुवे हाती लागल्याचं समजतं. निदा खानच्या वतीने कासलीवाल यांनी काम पाहिलं.


कुटुंबासमोर झाली चौकशी - निदा खान मागील चार दिवसांच्या पोलीस कोठडीत असताना एसआयटी पथकानं गुन्ह्याशी संबंधित माहिती काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. फरार असताना तिला कोणी आश्रय दिला आणि धर्मांतरण प्रकरणाचे धागेदोरे कोठे जोडलेले आहेत, यावर पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केलं होतं. कुटुंबातील सदस्यांसोबत समोरासमोर चौकशी करून पोलिसांनी अनेक विसंगती दूर केल्याचा दावा केला आहे.



निदाच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे निर्देश - संशयित निदा खान गरोदर असल्यानं तिच्या आरोग्याची आणि सुरक्षेची काळजी घेण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. न्यायालयानं पोलीस कोठडी वाढवून न दिल्यानं तिची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत झाली आहे. पुढील किमान 14 दिवस आता तिला नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात काढावे लागणार आहेत अशी माहिती सरकारी वकील अजय मिसर यांनी दिली.

