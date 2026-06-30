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टीसीएस धर्मांतर प्रकरण : निदा खानच्या जामीन अर्जावर 6 जुलैला पुढील सुनावणी

निदा खानच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी नाशिकरोड सत्र न्यायालयात सुनावणी होती.

Nashik TCS Conversion Case
फाईल फोटो - टीसीएस धर्मांतर प्रकरण : निदा खान (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 9:54 PM IST

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नाशिक - टीसीएस बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला लैंगिक अत्याचार, धर्मांतराचा प्रयत्न प्रकरणी आरोपी निदा खानच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी नाशिकरोड सत्र न्यायालयात सुनावणी होती. याआधी न्यायालयात सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाची बाजू मांडली आहे. मंगळवारी न्यायालयाने निदा खानचा जामीन अर्ज राखून ठेवला असून, सहा जुलैची पुढील तारीख सुनावली आहे.

नाशिकच्या टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचे कथित लैंगिक शोषण व धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील मुख्य संशयित निदा खान, दानिश शेख यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी सुनावणी होती. मात्र, न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला असून, 6 जुलै रोजीची पुढील तारीख दिली आहे. निदा खान, दानिश शेख आणि तौसिफ अत्तार यांच्यावर देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यानुसार, पीडित महिलेला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून तिचे लैंगिक शोषण करण्यात आले. तसेच धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात संशयित आरोपींवर विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. तिन्ही संशयित सध्या नाशिकरोड येथील मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

'या' कारणासाठी मागितला जामीन - आरोपी निदा खान गर्भवती असून, ती नाशिक रोडच्या मध्यवर्ती कारागृहात असून येथील वास्तव्यामुळे तिच्या प्रकृतीवर परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद तिच्या वकिलांनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालाच्या आधारे निदा खानच्या जामीन अर्जाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता होती. मात्र, न्यायालयाने 6 जुलै रोजीची तारीख दिली आहे.

निदा खानवर काय आहेत आरोप? - पोलिसांच्या चार्जशीटमध्ये आरोपी तोफिक अत्तार, दानिश शेख आणि निदा खान यांनी संगमत करून पीडितेच्या असहाय्यतेचा फायदा घेतला. आरोपींनी पीडित तरुणीला 2020 मध्ये टीसीएस कंपनीत नोकरी मिळून दिली. त्यानंतर देवदेवतांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करून त्यांनी पीडितेच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. पीडितेला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. तिच्या जातीवरून अपमानास्पद शब्द वापरून मानसिक छळ केला. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी मतीन पटेल याने मुख्य आरोपी निदा खानची अटक टाळण्यासाठी तिला आश्रय दिल्याचा ठपका पोलिसांनी ठेवला. पीडितेच्या मोबाईलमध्ये जबरदस्तीने एक ॲप डाऊनलोड करून तिला सातत्याने धार्मिक रिल्स, व्हिडिओ आणि पुस्तके वाचण्याची सक्ती करण्यात आली होती.

धर्मांतर प्रकरणात एसआयटी पथकाने न्यायालयात एक धक्कादायक पुरावा सादर केला आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी निदा खान हिच्यासह इतर संशयितांनी पीडित तरुणीचे आपल्या धर्माप्रमाणे नामांतर करण्यासाठी 5 एप्रिल 2025 रोजी इंटरनेटवर नावाचा शोध घेतल्याची माहिती समोर आली. यानंतर पीडित तरुणीचे शैक्षणिक कागदपत्रे जप्त करून घेतली. तिचे बेकायदेशीरपणे नामांतर करून हनिया असे नाव ठेवले.

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TAGGED:

NIDA KHAN BAIL PLEA
NASHIK COURT ON NIDA KHAN
नाशिक टीसीएस धर्मांतर प्रकरण
निदा खान जामीन अर्ज
NASHIK TCS CONVERSION CASE

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