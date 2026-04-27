नाशिक टीसीएस धर्मांतर प्रकरण : पीडित महिलेचं नाव 'हनिया' ठेवलं, सरकारी वकिलांची न्यायालयात धक्कादायक माहिती

टीसीएस महिला अत्याचार प्रकरणातील मुख्य संशयित निदा खानच्या अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली.

फाईल फोटो - नाशिक टीसीएस धर्मांतर प्रकरण, संशयित आरोपी निदा खान (ETV Bharat Reporter)
Published : April 27, 2026 at 8:09 PM IST

नाशिक - टीसीएस महिला अत्याचार प्रकरणातील मुख्य संशयित निदा खानच्या अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली. नाशिकरोड न्यायालयानं अंतरिम अटकपूर्व जामीनासाठीचा निकाल राखून ठेवला 2 मे रोजी न्यायालय हा निकाल देणार आहे. मात्र, फरार आरोपी निदा खानवर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. या सुनावणीदरम्यान पीडित महिलेच्या धर्मांतर प्रकरणी सरकारी वकील अजय मिसर यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केलेत.

टीसीएस कंपनीतील महिला अत्याचार, धर्मांतर प्रकरणी मुख्य संशयित आरोपी निदा खान गेल्या अनेक दिवसांपासून फरार आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत सात संशयितांना एसआयटीनं ताब्यात घेतलं असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे. निदा खाननं मात्र गरोदरपणाचं कारण पुढं करत अंतरिम अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. यावर सोमवारी नाशिकरोड न्यायालयात न्यायमूर्ती के जी जोशी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. फरार संशयित निदा खानच्या वतीनं राहुल कासलीवाल यांनी युक्तिवाद केला, तर अजय मिसर यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून बाजू मांडली.

अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज - "देवळाली कॅम्पमध्ये गुन्हा दाखल होता. त्यातील आरोपी निदा खाननं अंतरिम अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. पीडित महिलेला जातीवाचक बोललं होतं. काही धार्मिक विधी करायला सांगितलं होतं. भीती आणि दबाव टाकला होता. याबाबत जबाब होते ते वाचून दाखवण्यात आले,"असं विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सांगितलं.

मालेगावच्या काही लिंक्स सापडल्या - "पीडित महिलेची निदाशी ओळख कशी झाली? ठराविक धर्माबाबत ट्रेनिंग देण्यात आलं होतं. पीडितेनं जबाब दिला त्यात मालेगावच्या काही लिंक्स आहेत. त्या आम्ही न्यायालयाला दाखवल्या. मनी ट्रेलच्या लिंक, मलेशियाच्या लिंकचा यात समावेश आहे. निदाच्या अटकपूर्व जामीनावर 2 मेला निकाल येईल. तिला कुठलंही संरक्षण दिलं नाही. या प्रकरणात आरोपीचा मोबाईल जप्त करायचा आहे," असं विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सांगितलं.

पीडितेचं नाव बदललं - "पीडितेचं 'हनिया' नाव ठेवलं होतं. तपासात पालटी हा शब्द आला आहे. तो मालेगावशी लिंक आहे. प्राथमिक स्वरुपात मलेशिया नाव येत आहे. अशात तपास सुरू असल्यानं त्यावर बोलणं उचित नाही. पीडितेच्या मोबाईलमध्ये विशिष्ट धर्मांबाबत App आढळून आले आहेत. याचा तपास सुरू आहे," असं विशेष सरकारी वकील अजय मिसर म्हणाले.

"आजच्या युक्तिवादात धर्मांतरणावर चर्चा झाली. मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप धर्मांतर विरोधी कायदा नाही. एकाच FIR मधून बाकीचा तपास करू शकतात. सगळ्या घटना 2022 - 23 दरम्यानच्या आहेत. आरोपी देखील तेच आहेत. घटनास्थळ देखील तेच आहे. निदाला 2 तारखेपर्यंत कोणतेही प्रोटेक्शन नाही. सरकारी यंत्रणा अटक करू शकतात. धर्मांतराबद्दल केंद्रीय कायदा नाही. उत्तरप्रदेश, राजस्थानमध्ये राज्याचे कायदे आहेत. आपल्या राज्यात नाही. मग आमच्याबाबत कोणता कायदा लागू केला? याबाबत आम्ही प्रश्न उपस्थित केला," असं निदा खानचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा -

  1. नाशिक टीसीएस प्रकरण : आरोपीच्या घरात आढळले पीडितेचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड
  2. 'नाशिक टीसीएस प्रकरण गंभीर, 10 दिवसांत अहवाल द्या'; राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे निर्देश, 'ईटीव्ही भारत'सोबत साधला संवाद
  3. नाशिक TCS प्रकरण : कॅन्सरग्रस्त वडिलांच्या उपचारासाठी सोसला कॉर्पोरेट जिहाद; पीडित तरुणींनी महिला आयोगासमोर मांडल्या व्यथा

