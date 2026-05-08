नाशिक टीसीएस कथित धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला अखेर अटक, नाशिक न्यायालयात हजर करणार
टीसीएस प्रकरणातील फरार आरोपी निदा खानला नाशिक पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगरमधून गुरुवारी रात्री अटक केली.
Published : May 8, 2026 at 6:48 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 7:32 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर - टीसीएस प्रकरणातील फरार आरोपी निदा खानला नाशिक पोलिसांनी शहरातून गुरुवारी रात्री अकराच्या सुमारास अटक केली. निदा खानने अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता, मात्र, नाशिक न्यायालयाने तो फेटाळला. दरम्यान, तिने शहरातील नारेगाव येथील एका घरात आश्रय घेतला होता. गुप्त माहितीच्या आधारे नाशिक पोलिसांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने तिला अटक करून नाशिकला घेऊन गेले. जिल्हा न्यायालयाच्या विशेष कक्षात हजेरी लाऊन तिला नाशिकला नेण्यात आले. आज तिला नाशिक न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
या प्रकरणात माजी खासदार तथा एमआयएम प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी तिच्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, सदरील आरोपीला त्यांनीच लपवलं असल्याचा आरोप पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी केला.
"टीसीएस कंपनीमधील धर्मांतर प्रयत्न प्रकरणी नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक हे छत्रपती संभाजीनगर येथील पोलीस आयुक्तांच्या संपर्कात होते. समन्वयातून तसंच तेथील गुन्हे शाखेच्या मदतीनं पोलिसांनी निदा खानला अटक केली आहे," अशी माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिली.
धर्मांतर प्रकरणात आरोपी - नाशिक येथील चर्चित असलेल्या टीसीएस कंपनीतील कथित धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणात निदा खान आरोपी आहे. मागील दीड महिन्यांपासून ती फरार होती. नाशिक पोलीस तिच्या मागावर होते. मात्र, तिचा शोध लागत नव्हता. धार्मिक भावना दुखवणे, लैंगिक शोषण असे आरोप निदा खानवर आहेत. यातील इतर आरोपींना आधीच अटक करण्यात आली होती.
सापळा रचून केली अटक - निदा खान हिने गर्भवती असल्याचे कारण देत जामीन अर्ज केला होता. मात्र, तो नाशिक न्यायालयाने फेटाळला. दरम्यान, तिने छत्रपती संभाजीनगर येथील नारेगाव परिसरात एका घरात आश्रय घेतला होता. गुप्त माहितीच्या आधारे स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं नाशिक पोलिसांनी गुरुवारी रात्री सापळा रचत निदा खानला अटक केली. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर तिला हजर करून नाशिकला नेण्यात आलं.
निदा खानवर काय आहेत आरोप? - नाशिकच्या देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात पीडित महिलेनं दिलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल केला. संशयित आरोपी निदा खाननं पीडित महिलेला जातीवाचक बोललं होतं. काही धार्मिक विधी करायला सांगितले होते. तिला भीती आणि तिच्यावर दबाव टाकला होता. ठराविक धर्माबाबत ट्रेनिग दिलं होतं, असे आरोप पीडितेने केले आहेत. या प्रकरणात मनी ट्रेलच्या लिंक, मलेशियाच्या लिंकचा समावेश आहे, असा संशय एसआयटी पथकाला आहे.
