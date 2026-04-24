नाशिक टीसीएस प्रकरण : आरोपीच्या घरात आढळले पीडितेचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड

पीडितेची वैयक्तिक कागदपत्रे संशयित आरोपी स्वतःजवळ बाळगत असल्याचा तपास आता एटीएस पथक करत आहे.

नाशिक टीसीएस प्रकरण : आरोपीच्या घरातून मिळाले पीडितेचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड
Published : April 24, 2026 at 9:10 PM IST

नाशिक : बहुराष्ट्रीय टीसीएस कंपनीतील महिला अत्याचार, धर्मांतर, विनयभंग प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या चार आरोपींना तपासासाठी एटीएसनं पुन्हा ताब्यात घेतलं आहे. तर शुक्रवारी (24 एप्रिल) देवळाली इथं मुख्य आरोपीच्या घराची झडती घेतली असता, त्या ठिकाणी पीडित युवतीचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड आढळल्याचं समोर आलं आहे. पीडितेची वैयक्तिक कागदपत्रे संशयित आरोपी स्वतःजवळ बाळगत असल्याचा तपास आता एटीएस पथक करत आहे.

लवकरच आरोपपत्र दाखल केलं जाणार : मिळालेल्या माहितीनुसार, 26 मार्च 2026 रोजी कंपनीतील पीडित महिला कर्मचाऱ्यांनी दानिश शेख, तौसिफ अत्तार आणि निदा खान यांच्याविरुद्ध देवळाली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. यात महिला अत्याचार, धार्मिक भावना दुखवणे आणि धर्मांतराचा प्रयत्न असे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांचा तपास एसआयटी पथकानं पूर्ण केला असून लवकरच आरोपपत्र दाखल केलं जाणार आहे. काही महत्त्वाचे पुरावे या गुन्ह्यांप्रकरणी पोलिसांना मिळून आले आहेत. पीडित महिला कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या जबाबानंतर यातील मुख्य आरोपींच्या घरातून काही महत्त्वाची कागदपत्रे, ज्यात आधारकार्ड, पॅन कार्ड मिळून आले आहेत. तसंच संशयित आरोपीने पिडीत महिलेच्या नावावर बँक अकाउंट उघडल्याचा संशय देखील पोलिसांना आहे.

चार वर्षे सातत्यानं पीडित महिलेला त्रास : टीसीएस कंपनीत एका पाठोपाठ एक खळबळजनक प्रकार समोर येत आहे. अकरा वर्षे कंपनीत नोकरी करणाऱ्या या पीडित महिला कर्मचाऱ्याला गेली चार वर्षे सातत्यानं लैंगिक शोषण, आक्षेपार्ह कमेंट आणि अश्लील चर्चेचा सामना करावा लागत होता. कंपनीमध्ये टेलीकॉलर म्हणून काम करणाऱ्या महिलेला सात ते आठ जणांच्या गँगनं टार्गेट केल्याचं महिलेनं म्हटलं आहे. या आरोपींनी पीडितेचा लैंगिक छळ केला. तसंच खाजगी आयुष्यावर अश्लील भाष्य, धार्मिक प्रथा परंपरेवर टिप्पणी केल्याचं एका पीडित महिलेनं म्हटलं आहे.



6 दिवसांची पोलीस कोठडी : टीसीएस प्रकरणातील संशयित आरोपी तौसीफ अत्तार, दानिश शेख, शाहरुख कुरेशी, रजा मेमन या चार जणांना आज पुन्हा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. आजचा गुन्हा पुरुष कर्मचाऱ्याची छळवणूक आणि धार्मिक भावना दुखावणे यावर युक्तिवाद झाला. महिला राष्ट्रीय आयोगाने देखील या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. धार्मिक भावना दुखावणं हेतूनं आरोपींनी गुन्हा केला आहे. तसंच आज न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 29 एप्रिलपर्यंत आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावली आहे, अशी माहिती सरकारी अभियोक्ता किरण बेंडभर यांनी दिली.


घटना तीन वर्षांपूर्वी घडली : या प्रकरणांमध्ये आरोपीला नॉनव्हेज खायला दिलं किंवा धर्मांतर केलं, हा गुन्हा दाखल आहे. त्याचा तपास पोलिसांना करायचा आहे. दहा दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी केली आहे. मात्र त्याची गरज नसल्याचं आम्ही मत नोंदवलं. या गुन्ह्यात एकच कारण दिलं जात आहे आणि त्यासाठी पुन्हा पुन्हा पोलीस कोठडीची गरज नाही, अशी आमची मागणी आहे. जो गुन्हा दाखल आहे, ती घटना तीन वर्षांपूर्वी घडली आहे आणि आज धर्मांतराचा प्रयत्न केला गेला असं त्यात दिसत नाही. एका हॉटेलमध्ये नॉनव्हेज खायला दिलं की, त्यांनी स्वतः मागवले. याचा तपास सुरू आहे. या प्रकरणातील तपासासाठी आरोपींची गरज नाही, अशी आम्ही मागणी केली आहे, असं आरोपीचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी म्हटलं आहे.



