नाशिक टीसीएस प्रकरण : मुख्य संशयित निदा खानच्या जामिनावर 12 जूनला फैसला
निदा खान प्रकरणी न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण झालाय. न्यायालय 12 जून रोजी आपला अंतिम निर्णय सुनावणार आहे. सर्वच गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल आहे.
Published : May 30, 2026 at 8:26 PM IST
नाशिक - देशात खळबळ उडवून देणाऱ्या नाशिकमधील नामांकित टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ, विनयभंग आणि धर्मांतराचा प्रयत्न प्रकरणी मुख्य संशयित निदा खान हिच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. नाशिकरोड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात यावर युक्तिवाद झाला असून न्यायालय आता 12 जून रोजी आपला अंतिम निर्णय सुनावणार आहे. यातील सर्वच गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी आता दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.
नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय टीसीएस कंपनीत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनी, सहकाऱ्यांविरोधात गंभीर तक्रारी दाखल केली होत्या. कंपनीत काम करणाऱ्या काही तरुणी, महिलांचा सातत्याने शारीरिक व मानसिक त्रास देणे, तसंच त्यांना इस्लाम धर्मात परिवर्तन करण्यासाठी दबाव आणल्याचे धक्कादायक वास्तव या तक्रारीतून समोर आले होते. याप्रकरणी एसटी पथक स्थापन करण्यात आला असून मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात आठ तर देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून या प्रकरणातील मुख्य संशयित निदा खान ही पोलिसांना गुंगारा देत होती. सुमारे 40 दिवस ती फरार होती. यानंतर नाशिक पोलिसांनी छत्रपती संभाजी नगर पोलिसांच्या मदतीने तिला अटक केली होती. यादरम्यान निदा खान हिचा मुक्काम नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात आहे. तिने नियमित जामिनासाठी नाशिकरोडच्या अतिरिक्त जिल्हा व न्यायालयात अर्ज केला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. आता 12 जून रोजी तिला जामीन मिळणार की तिचा कारागृहातील मुक्काम वाढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
निदा खानवर काय आहेत आरोप - निदा खान विरोधात देवळाली कॅम्पमध्ये गुन्हा दाखल आहे. यात निदा खानाने पीडित महिलेला जातीवाचक बोलले होते. काही धार्मिक विधी करायला सांगितले होते. तिला भीती आणि दबाव टाकला होता. तिने पीडितेला पाठवलेले मोबाईल रील्स सापडल्या आहेत. त्यात काही लिंक होत्या, ज्यात इस्लाम धर्माबाबत हिजाब, रोजा बाबत ट्रेनिंग आहे. पीडितेने जबाब दिला त्यात मालेगावच्या काही लिंक्स पोलिसांना मिळून आल्या आहेत.
काय आहे प्रकरण - टीसीएस कंपनीतील कर्मचारी पीडित तरुणी आणि संशयित आरोपी दानिश शेख याची ओळख 2022 मध्ये कॉलेजमध्ये असताना झाली होती. दानिशने पीडितेला टीसीएस कंपनीत नोकरी लावण्याचे आमिष दिले. त्यानंतर ऑगस्ट 2024 मध्ये त्र्यंबक रोडवरील एका रिसॉर्टवर नेऊन तिच्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले असं पीडितेने दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. आरोपी दानिश शेख, त्याचा मित्र तौसिफ अख्तर आणि निदा खान या तिघांनी संगनमत करून पीडितेला तिच्या धर्माबद्दल हीन दर्जाच्या गोष्टी सांगितल्या धार्मिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह विधाने करून पीडितेचे मन विचलित करण्याचा प्रयत्न या संशयितांनी केला. आमचा धर्म कसा श्रेष्ठ आहे असं सांगून तिला धर्मांतरासाठी सातत्याने प्रवृत्त केलं जात होतं.अशात फेब्रुवारी 2026 मध्ये माहिरीन नावाच्या महिलेचा पीडितेला फोन आला. तेव्हा दानिश हा आधीच विवाहित असून त्याला दोन मुले असल्याचे समोर आलं. दानिशने तिला लग्नाबाबत उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तसंच, तौसिफ अख्तर याने पीडितेच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवण्याची धमकी देऊन ऑफिसच्या पॅन्ट्रीमध्ये तिचे लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न केला असं पीडितेने तक्रारीत म्हटलं आहे.
