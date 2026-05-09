टीसीएस कथित धर्मांतर प्रकरणाचा अहवाल राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून मुख्यमंत्र्यांना सादर!

नाशिकमधील टीसीएस धर्मांतर प्रकरणी राष्ट्रीय महिला आयोगाने 50 हून अधिक पानांचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 9, 2026 at 1:13 PM IST

मुंबई/नाशिक : राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी नाशिक टीसीएस कंपनीतील महिला अत्याचार, धर्मांतर प्रकरणी सखोल चौकशी करून 50 पानांचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडं सादर केला. आयोगाच्या शिफारशींनुसार, संबंधितांवर कठोर आणि प्रभावी कारवाई करण्यात येईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी महिला आयोगाला दिलं.



50 हून अधिक पानांचा अहवाल तयार : नाशिकच्या टीसीएस कंपनीतील महिला अत्याचार धर्मांतर प्रकरणाची चौकशी व्हावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. यावेळी समितीने 18 आणि 19 एप्रिल रोजी नाशिक दौरा केला. यावेळी समितीने पीडित महिला, पोलीस अधिकारी तसेच इतर संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा केली. अशात त्यांनी 50 हून अधिक पानांचा अहवाल तयार केला असून यात कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या महिला सुरक्षेतेबाबत 25 पेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या अहवालात कार्यस्थळी महिलांची सुरक्षा, सन्मान, न्याय आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष आणि उपाययोजना नमूद करण्यात आल्या आहेत, असं महिला आयोगाचे अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी म्हटलं आहे.



पीडित महिलांनी आयोगासमोर काय मांडल्या होत्या व्यथा? : घरच्या अत्यंत बिकट परिस्थितीमुळं सहन करावा लागलेला त्रास पीडित तरुणीनं राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या पथकासमोर मांडला. एका तरुणीनं सांगितलं की, तिचे वडील कॅन्सरच्या शेवटच्या टप्प्यात असून अंथरुणाला खिळले आहेत. त्यांच्या औषधोपचार आणि केमोथेरपीसाठी पैशांची तीव्र गरज असल्यानं कंपनीत सहन करावा लागणारा अपमान आणि मानसिक छळ ती मुकाट्यानं सहन करत होती. हे सांगताना तिला अश्रू अनावर झाले. तिनं पुढं सांगितलं की, वडिलांच्या उपचारांसाठी औषधांची गरज आणि घरातील उपासमारीची परिस्थिती यामुळं स्वतःच्या स्वाभिमानाशी तडजोड करावी लागली.



तिच्यावर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी : दुसऱ्या एका तरुणीनंही आपली व्यथा मांडताना सांगितलं की, तिचे वडील अर्धांगवायूमुळं अंथरुणाला खिळले असून संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी तिच्यावर आहे. अनेकदा घरात अन्नाता एक कणही नसायचा. अशा परिस्थितीत स्वाभिमानापेक्षा पोटाची भूक महत्त्वाची ठरल्यानं कंपनीतील वरिष्ठांकडून होणारा मानसिक त्रास सहन करत तिला काम सुरू ठेवावं लागलं.

