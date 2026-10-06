सिंहस्थ कुंभमेळा; साधूग्रामसह गर्दीच्या ठिकाणी तात्पुरते रुग्णालय उभारणार
कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला दर्जेदार आणि तत्पर आरोग्यसेवा सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
Published : October 6, 2026 at 7:00 PM IST
नाशिक - नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये होत असलेल्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिककरांसह कोट्यवधी भाविकांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी राज्य शासनाने 260 कोटींचा विशेष आरोग्य आराखडा तयार केला आहे. या निधीतून नाशिक महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांचा कायापालट होणारा आहे.
नाशिकमध्ये पुढच्या वर्षी सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या अनुषंगाने प्रशासनानं विविध विकास कामांना सुरुवात केली आहे. कुंभमेळा काळात नाशिकमध्ये पाच कोटीहून अधिक भाविक येतील असा अंदाज प्रशासनानं वर्तवला आहे. या अनुषंगानं आरोग्य यंत्रणा सज्ज झाली असून शासनाकडून आरोग्य सुरक्षेसाठी 260 कोटी रुपयांचा विशेष आरोग्य आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून महानगरपालिकेच्या बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालय, डॉक्टर झाकीर हुसेन रुग्णालय, इंदिरा गांधी रुग्णालयाचा कायपालट होणार आहे. सध्याच्या 1305 खाट्यांमध्ये 460 नव्या खाटांची भर पडणार आहे. परिणामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात 185 आयसीयू खाटांसह एकूण 1945 खाटांची उपचार क्षमता उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नियमित उपचारासोबतच सिंहस्थाच्या काळातील वाढीव रुग्ण संख्या हाताळण्यासाठी रुग्णालयांना अतिरिक्त क्षमता मिळणार आहे.
साधूग्राममध्ये तात्पुरते रुग्णालय उभारणार
साधूग्राममध्ये साधू महंतांची संख्या लक्षात घेता यासाठी मुख्य साधूग्राम आणि गर्दीच्या ठिकाणी 100 खाटांचे स्वतंत्र तात्पुरते रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा निमित्त शहरातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी प्रशासनामार्फत तयारी सुरू आहे.
भाविकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणार
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे अलर्ट मोडवर आहे. नियोजित टप्प्यानुसार सर्व विकासकामे वेळेत पूर्ण केली जातील. कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला दर्जेदार आणि तत्पर आरोग्यसेवा सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचं सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त प्रमोद पवार यांनी म्हटलं आहे.
मुख्य घाटांवर तात्पुरते अतिदक्षता कक्ष
- रामकुंड व प्रमुख स्नान घाट येथे आपत्कालीन प्रसंगांसाठी मुख्य तात्पुरते अतिदक्षता,आयसीयू कक्ष स्थापन केले जाणार.
- तपोवन साधू ग्राम आणि गर्दीच्या ठिकाणी 100 खाटांचे स्वतंत्र तात्पुरते रुग्णालय उभे केले जाणार.
- कुंभमेळा क्षेत्रात 136 तात्पुरती आरोग्य केंद्र आणि तीन पोर्टेबल इमर्जन्सी मेडिकल युनिट्स तयार केले जाणार
- आपत्कालीन सेवेसाठी 190 रुग्णवाहिका आणि 3600 अतिरिक्त वैद्यकीय व निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार.
- डॉ झाकीर हुसेन रुग्णालय,इंदिरा गांधी रुग्णालय आणि हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालय येथे 640 नव्या खाटा उपलब्ध असणार.