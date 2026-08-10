कुंभमेळ्याच्या नावानं कोट्यवधींची फसवणूक; विभागीय आयुक्तांच्या नावानं बनावट वर्क ऑर्डर!
नाशिक कुंभमेळ्याच्या कंत्राटांचे आमिष दाखवून राज्यभरातील नागरिकांची कोट्यवधींची फसवणूक झाल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
Published : August 10, 2026 at 7:30 PM IST
जळगाव : नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रकारची कंत्राटे मिळवून देण्याची आमिष दाखवत राज्यभरातील अनेकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ऑनलाइन माध्यमातून बनावट कागदपत्रे तयार करून नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या नावानं बनावट वर्क ऑर्डर देण्यात आल्याचंही उघडकीस आलं आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून, दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कामांची कंत्राटे मिळवून देण्याची दाखवली आमिष : कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध शासकीय कामांची कंत्राटे मिळवून देण्याची आमिष दाखवून ही फसवणूक करण्यात आली. पोलीस कर्मचाऱ्यांना पाणीपुरवठा करण्याचं कंत्राट, चौरंग पुरवण्याचं काम तसेच इतर विविध कामे मिळवून देण्याचं सांगण्यात आलं. संबंधितांना बनावट वर्क ऑर्डर आणि इतर कागदपत्रे देण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे घेण्यात आल्याचं महाजन यांनी सांगितलं.
राज्यभर पसरलेले मोठे रॅकेट : जामनेर येथील दोन व्यक्तींसह धुळे, मुंबई आणि राज्यातील इतर भागांतील नागरिकांची अशाच पद्धतीने फसवणूक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. फसवणूक झालेल्या काही व्यक्तींनी मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतल्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पैसे उकळण्याचा हा प्रकार केवळ काही व्यक्तींपुरता मर्यादित नसून, यामागे राज्यभर पसरलेले मोठे रॅकेट असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार : या प्रकरणाची तक्रार पोलीस महासंचालकांकडं करण्यात आली असून, संबंधितांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचं महाजन यांनी सांगितलं. कुंभमेळ्याच्या नावाने कोणतेही कंत्राट किंवा काम मिळवून देण्याची आमिष दाखवली जात असल्यास नागरिकांनी तातडीनं त्याची अधिकृत पातळीवर खात्री करावी. कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असं आवाहनही महाजन यांनी केलं.
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