ETV Bharat / state

कुंभमेळ्याच्या नावानं कोट्यवधींची फसवणूक; विभागीय आयुक्तांच्या नावानं बनावट वर्क ऑर्डर!

नाशिक कुंभमेळ्याच्या कंत्राटांचे आमिष दाखवून राज्यभरातील नागरिकांची कोट्यवधींची फसवणूक झाल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 7:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जळगाव : नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रकारची कंत्राटे मिळवून देण्याची आमिष दाखवत राज्यभरातील अनेकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ऑनलाइन माध्यमातून बनावट कागदपत्रे तयार करून नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या नावानं बनावट वर्क ऑर्डर देण्यात आल्याचंही उघडकीस आलं आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून, दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कामांची कंत्राटे मिळवून देण्याची दाखवली आमिष : कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध शासकीय कामांची कंत्राटे मिळवून देण्याची आमिष दाखवून ही फसवणूक करण्यात आली. पोलीस कर्मचाऱ्यांना पाणीपुरवठा करण्याचं कंत्राट, चौरंग पुरवण्याचं काम तसेच इतर विविध कामे मिळवून देण्याचं सांगण्यात आलं. संबंधितांना बनावट वर्क ऑर्डर आणि इतर कागदपत्रे देण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे घेण्यात आल्याचं महाजन यांनी सांगितलं.

मंत्री गिरीश महाजन पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)



राज्यभर पसरलेले मोठे रॅकेट : जामनेर येथील दोन व्यक्तींसह धुळे, मुंबई आणि राज्यातील इतर भागांतील नागरिकांची अशाच पद्धतीने फसवणूक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. फसवणूक झालेल्या काही व्यक्तींनी मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतल्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पैसे उकळण्याचा हा प्रकार केवळ काही व्यक्तींपुरता मर्यादित नसून, यामागे राज्यभर पसरलेले मोठे रॅकेट असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.



दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार : या प्रकरणाची तक्रार पोलीस महासंचालकांकडं करण्यात आली असून, संबंधितांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचं महाजन यांनी सांगितलं. कुंभमेळ्याच्या नावाने कोणतेही कंत्राट किंवा काम मिळवून देण्याची आमिष दाखवली जात असल्यास नागरिकांनी तातडीनं त्याची अधिकृत पातळीवर खात्री करावी. कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असं आवाहनही महाजन यांनी केलं.


हेही वाचा -

  1. सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 : अमृत स्नानाच्या दिवशी खासगी वाहनांना नाशिक शहरात 'नो एन्ट्री' ; 'इथं' केलं 3 लाख वाहन पार्किंगचं नियोजन
  2. नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यावेळी भाविकांना एकाच दिवसात तीन ज्योतिर्लिंग, शिर्डी साईबाबांचं घेता येणार दर्शन
  3. 'सिंहस्थ कुंभमेळ्यात महिला आखाड्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी'- शंकराचार्य त्रिकाल भवन्ता सरस्वती महाराजांची मागणी

TAGGED:

बनावट वर्क ऑर्डर
मंत्री गिरीश महाजन
GIRISH MAHAJAN
KUMBH MELA
GIRISH MAHAJAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.