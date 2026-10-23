नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहण सोहळ्याचे कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यपालांना दिलं निमंत्रण
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहण सोहळ्याचे कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यपालांना निमंत्रण दिले आहे.
Published : October 23, 2026 at 8:24 PM IST
नाशिक - त्र्यंबकेश्वर येथे 31 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपतींच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहण सोहळ्यास उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण कुंभमेळा मंत्री तथा राज्याचे जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांना दिले. यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या तयारीची तसेच या ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व असलेल्या सोहळ्याच्या नियोजनाची माहिती राज्यपालांना दिली.
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर ही धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरेची महत्त्वपूर्ण केंद्रे असून, सिंहस्थ कुंभमेळा हा महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक वैभवाचे दर्शन घडवणारा महत्त्वाचा उत्सव आहे. या सोहळ्याच्या माध्यमातून देशभरातील संत-महंत, साधू आणि भाविकांच्या श्रद्धेला एकत्रित व्यासपीठ मिळणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे आयोजन भव्य, दिव्य, सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित पद्धतीने करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, आवश्यक पायाभूत सुविधा, भाविकांची सोय आणि विविध प्रशासकीय व्यवस्थांच्या नियोजनावर भर देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री महाजन यांनी राज्यपालांना दिली.
यापूर्वी देखील सन 2015 मध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यावेळी सुरक्षित कुंभ कशा पद्धतीने पार पाडला व यशस्वी नियोजन करण्यात आले होते याबद्दल देखील माहिती मंत्री महाजन यांनी दिली.
501 जण शंखवादन करणार - 31ऑक्टोबर रोजी सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहण प्रसंगी 501 शंखवादक सहभागी होणार असून, त्यात स्थानिक संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या सदस्यांचाही समावेश असेल. कार्यक्रमासाठी थेट चेन्नई येथून अस्सल शंख मागविण्यात येत आहेत. स्थानिकांच्या सहभागातून भारतीय सांस्कृतिक परंपरेचे जतन करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे, अशी माहिती कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.
6 हजार 559 आदिवासी बांधव करणार आरती - ध्वजारोहणाच्या दिवशी सायंकाळी ऐतिहासिक रामकुंडावर रामतीर्थ गोदावरी सेवा समितीच्या सहकार्याने भव्य सामूहिक गंगा गोदावरी आरतीचं आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, यात नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील हजारो आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. अहिल्याबाई होळकर पुलापासून थेट रामकुंड परिसरापर्यंत 7 तालुक्यातील 6 हजार 559 आदिवासी बांधव एकत्रित गोदावरीची आरती करणार आहेत, अशी माहिती कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.