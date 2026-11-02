सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहणासाठी 16 कोटींचा उडवला बार, नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी; विरोधकांचा आरोप
सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहण कार्यक्रम खर्चावरुन विरोधकांनी जोरदार टीका केली.
Published : November 2, 2026 at 7:42 PM IST
नाशिक - सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहणाचा 'ग्रँड इव्हेंट' राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. या कार्यक्रमाला राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासह 13 मंत्री उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण आणि शासकीय यंत्रणा मिळून तब्बल 16 कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून, ही केवळ नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ पर्वाची सुरुवात 31 ऑक्टोबर रोजी ध्वजारोहणानं करण्यात आली. यासाठी नाशिकच्या रामकुंड परिसरात भव्य दिव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सायंकाळच्या कार्यक्रमानिमित्त विद्युत रोषणाई, एलईडी बॉल आणि आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात आली होती. या कार्यक्रमाला राष्ट्रपती, राज्यपाल यांच्यासह मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, 13 मंत्री, आखाड्यांचे शंकराचार्य, साधू महंत यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
"भव्य दिव्य ग्रँड इव्हेंट करण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांनी मिळून तब्बल 16 कोटींचा बार उडवला, तर त्र्यंबकेश्वरमध्ये एका दिवसासाठी पावणेतीन कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. मात्र, सत्ताधारी स्वतःची आरती उतरून घेण्यासाठी नागरिकांच्या कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहे," असा आरोप काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र बागुल यांनी केला आहे.
रात्रीतून रस्ते तयार केले आणि रस्त्यांची डागडुजी केली - राष्ट्रपती येणार म्हणून खर्च करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले तरी याशिवाय महानगरपालिका, बांधकाम विभाग आणि अन्य काही विभागांचा खर्च देखील वेगळा आहे. शहरातील मुंबई-आग्रा महामार्ग, नाशिक रस्त्याची डागडुजी रात्रीतून केल्याने हा खर्च विविध खात्यांनी अंतर्गत केल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला.
किती खर्च करण्यात आला? - राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यानिमित्त बांधकाम विभागाने 11 कोटी 13 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केलं होतं. त्यावर शिखर समितीत चर्चा झाली. विशेषतः व्हीव्हीआयपी स्टेज, बॅरिकेटिंग, टेन्ट उभारणी यासाठी चर्चा करण्यात आली. रामकुंड येथे विद्युतीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2 कोटी 5 लाख 19 हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. यात विद्युत रोषणाई मांडणी, एलईडी स्क्रीन, सीसीटीव्ही, साऊंड सिस्टिमचा समावेश होता.
तसेच त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त तीर्थ नवीन घाट येथे विद्युतीकरणासाठी 74 लाख 50 हजार रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. प्राधिकरणाने तोही मान्य केला आहे. त्र्यंबकेश्वरला अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, मंत्री, आपत्कालीन हवाई वाहतुकीसाठी हेलीपॅडचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाने सादर केला. तो 2 कोटी 47 लाख रुपयांचा होता. विशेष म्हणजे, ते हेलीपॅड खासगी जागेत करण्यात आले होते. मात्र, राष्ट्रपतींनी मोटारीने नाशिक- त्र्यंबक-नाशिक असा प्रवास केला.
करोडो रुपयांची उधळपट्टी - "सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणासाठी प्रशासनाने एका दिवसासाठी 16 कोटींहून अधिक खर्च केला आहे. ही नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. एकीकडे दुष्काळ असताना तसेच नाशिकमध्ये खड्ड्यात अनेक लोकांचा बळी, अनेक जण जखमी झाले असताना दुसरीकडे असा भव्य दिव्य सोहळा करणे म्हणजे पीडित लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे. तसेच नाशिकमध्ये एवढा मोठा सोहळा करत असताना नाशिककरांना मात्र या कार्यक्रमापासून दूर ठेवण्यात आलं. तसेच त्यांना पोलिसांच्या लाठीचा प्रसादही खावा लागला ही दुर्देवाची बाब आहे. आजही गोदावरी नदी प्रदूषित असून, तिचे पूजन करून तुम्ही काय साध्य केलं?" असा सवाल काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र बागुल यांनी उपस्थित केला.
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