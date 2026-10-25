नाशिकच्या गोदातीरावर 517 शंखांचा निनाद; सिंहस्थ कुंभमेळ्याआधी विश्वविक्रम, 12 कोटी भाविकांच्या स्वागताची तयारी
2015 मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर इथं झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साडेतीन कोटी भाविक सहभागी झाले होते.
Published : October 25, 2026 at 8:31 PM IST
नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणाचा मंगलक्षण जवळ येत असताना नाशिकमध्ये गोदातीरावर 517 शंखांचा निनाद घुमला. कोजागरी पौर्णिमेच्या शुभमुहूर्तावर देवमामलेदार पटांगणाजवळ आयोजित सामूहिक शंखनादातून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवण्यात आला. एकाच वेळी 303 जणांनी शंखनाद केल्याचा यापूर्वीचा विक्रम मागे टाकत हा नवा विश्वविक्रम भारताच्या नावावर नोंदवण्यात आला.
येत्या 31 ऑक्टोबरला होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणावेळी याच उपक्रमातील 251 शंखवादक ध्वजारोहणाच्या नेमक्या क्षणी शंखनाद करणार आहेत. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण आणि गुणगौरव न्यास संचालित अनंतविजय शंखनाद पथक यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम राबवण्यात आला.
भारतीय धार्मिक परंपरेत शुभकार्याच्या प्रारंभी शंखनादाला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणापूर्वी होणारा हा सामूहिक शंखनाद सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. प्राचीन परंपरेचा जागर करत नाशिकच्या सांस्कृतिक वारशाचं दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून करण्यात आला.
परंपरेचा जागर :
शंखनाद ही भारतीय सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेतील महत्त्वाची प्रथा आहे. शुभकार्याची सुरुवात शंखनादानं करण्याची आपली परंपरा आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर 517 जणांनी एकत्र येऊन शंखनाद करणं, हा नाशिकसाठी विशेष क्षण ठरला आहे. या उपक्रमातून विश्वविक्रम नोंदवण्यात आला आहे. आपल्या परंपरेचा जागर व्यापक स्तरावर व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. 31 ऑक्टोबरला ध्वजारोहणाच्या नेमक्या क्षणी हाच समूह शंखनाद करणार असल्यानं या परंपरेला सिंहस्थाच्या मंगलारंभाशी जोडण्याची संधी मिळणार आहे, असं कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितलं.
12 कोटींहून अधिक भाविक येण्याचा अंदाज :
2015 मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर इथं झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साडेतीन कोटी भाविक सहभागी झाले होते. यंदाच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात 12 कोटींहून अधिक भाविक येण्याचा अंदाज आहे. मागील कुंभमेळ्यात विकासकामांसाठी तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता, तर यंदा 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या निधीतून नाशिकचा विकास होऊन शहराचं नाव देशाच्या पटलावर येईल, असं कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.
31 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12 वाजून 2 मिनिटांनी राष्ट्रपतींच्या हस्ते सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ध्वजारोहण होणार आहे. त्यानंतर सायंकाळी 6 वाजता गोदावरीच्या तीरावर साडेसहा हजार आदिवासी बांधव गोदा आरती करणार असल्याची माहितीही गिरीश महाजन यांनी दिली.