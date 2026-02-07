ETV Bharat / state

उपमहापौर पदावरून शिवसेनेतील नाराजीनाट्य चव्हाट्यावर, नाशिक महानगरप्रमुख देणार राजीनामा

बाहेरुन शिवसेनेत आलेल्या व्यक्तीला उपमहापौरपद दिल्यानं नाशिकमधील एकनिष्ठ कार्यकर्ते नाराज आहेत.

nashik shivsena pravin tidame vilas shinde
नाशिक शिवसेना महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे आणि उपमहापौर विलास शिंदे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
नाशिक - शिवसेना - उबाठा पक्षातून शिवसेनेत उशिरा दाखल झालेले विलास शिंदे यांना नाशिकचं उपमहापौरपद दिल्यानं शिवसेनेत नाराजीनाट्य सुरू झालंय. पक्षातील दुजाभावाला कंटाळून पक्षाचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी आपल्या पदासह नगरसेवक पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतलाय.

आम्ही कुठं कमी पडलो? - नाशिक महानगरपालिकेत भाजपाची एकहाती सत्ता आलीय. अशात भाजपाच्या उमेदवारासह शिवसेनेचे प्रवीण तिदमे आणि विलास शिंदे यांनी देखील उपमहापौरपदासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, पक्षानं तिदमे यांना त्यांचा अर्ज माघारी घ्यायला लावत विलास शिंदे यांना उपमहापौरपदाची संधी दिली. त्यामुळं उपमहापौरपदी डावलल्याच्या नाराजीतून प्रवीण तिदमे यांनी आम्ही कुठं कमी पडलो? असा सवाल पक्ष प्रमुखांना करत, पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतलाय. "सोमवारी, 9 फेब्रुवारीला शिवसेना नाशिक महानगरप्रमुख पदाचा राजीनामा पक्ष नेते एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडं सादर करणार आहे. तसंच नगरसेवक पदाचा राजीनामा सोमवारी दुपारी नाशिक महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडं सादर करणार आहे," अशी माहिती तिदमे यांनी माध्यमांना देत सोशल मीडियावर पोस्ट केली.

प्रतिक्रिया देताना उपमहापौर विलास शिंदे (ETV Bharat Reporter)

काय म्हटलं आहे पोस्टमध्ये? - तिदमे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे, "एकनाथ शिंदे यांच्यावर जेव्हा अन्याय झाला तेव्हा माझ्या राजकीय भविष्याची चिंता न करता नाशिकमधून मी सर्वप्रथम त्यांच्याबरोबर गेलो. नाशिकमध्ये शिवसेनेचा काळ अत्यंत कठीण असताना, कोणतीही अट-शर्त न ठेवता आणि कोणताही राजकीय सौदा न करता मी सर्वप्रथम पुढं येऊन शिवसेनेत प्रवेश केला. शिवसेना - उबाठा पक्षाशी थेट संघर्ष करत अनेक शिवसैनिक बरोबर घेत संघटना उभी केली. पक्षकार्यासाठी पूर्णवेळ देता यावा म्हणून नोकरीसुद्धा सोडली. सात वर्षांपासून असलेले म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेचे अध्यक्षपद आणि नाशिक महानगरपालिकेत असलेल्या केबिनचापण त्याग केला."

अजय बोरस्तेंवर निशाणा - "एक वर्षे निगोसिएशन करून पक्षात आलेल्या अजय बोरस्ते यांना एकाचवेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख, उपनेते पद, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे पद, नाशिक महापालिका गटनेते अशी चार महत्त्वाची पदं देण्यात आली. त्यानंतरही अजय बोरस्ते यांनी सतत मीडियात बातम्या पेरल्या की, कार्यकारिणी बदलणार, महानगरप्रमुख बदलणार असं सोशल मीडियावर सांगत पक्षाबद्दल संभ्रम कायम ठेवला. त्यामुळं अनेक पक्ष प्रवेशही थांबले. पण, कुणीच लक्ष दिलं नाही," असं म्हणतं तिदमे यांनी अजय बोरस्ते यांच्यावर आरोप केला.

तिदमेंची नाराजी दूर करू - "ज्या अर्थी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमच्यावर विश्वास टाकला आहे, त्यादृष्टीनं आम्हाला नाशिकच्या विकासासाठी प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायचं आहे. आगामी काळात सिंहस्थ कुंभमेळा येणार आहे. त्यामुळं देशभरातून नव्हे तर जगभरातून भाविक येणार आहेत. आम्हाला त्यांचं नियोजन करायचं आहे. विकासाच्या दृष्टीनं आम्ही काम करू आणि आमच्यावर टाकलेला विश्वास पूर्ण करू. माझ्यावर टाकलेला विश्वास साध्य करायचा आहे. त्यासाठी काम करणं गरजेचं आहे. गेल्या चार वर्षापासून नागरिकांच्या अनेक समस्या आहेत. या समस्या सोडवण्याचं आव्हान आमच्या समोर आहे," अशी प्रतिक्रिया नवनिर्वाचित उपमहापौर विलास शिंदे यांनी दिली. "तसंच प्रवीण तिदमे हे आमचे शहराध्यक्ष आहेत. सहकारी आहेत. आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. परत त्यांच्याशी चर्चा करू," अशी प्रतिक्रिया उपमहापौर विलास शिंदे यांनी देत नाराजीनाट्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

