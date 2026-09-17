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निफाड नगरपंचायतीत मुख्याधिकाऱ्यांच्या टेबलवर श्वान सोडणं भोवलं, युवा सेना जिल्हाप्रमुखांसह कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल

निफाड नगरपंचायतीत मुख्याधिकाऱ्यांच्या टेबलवर श्वान सोडल्याच्या घटनेची दखल घेत निफाड पोलीस ठाण्यात युवा सेना जिल्हाप्रमुख विक्रम रंधवे आणि त्यांच्या साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Nashik Shiv Sena UBT worker Vikram Randhave
निफाड नगरपंचायतीत मुख्याधिकाऱ्यांच्या टेबलवर श्वान सोडताना युवा सेना जिल्हाप्रमुख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 7:54 PM IST

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नाशिक : निफाड नगरपंचायत क्षेत्रात 450 हून अधिक मोकाट श्वानांचा उपद्रव असून, दररोज पाच ते सहा तर महिन्याला शंभरहून अधिक नागरिकांना त्यांचा त्रास होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे युवा सेना जिल्हाप्रमुख विक्रम रंधवे यांनी थेट मुख्याधिकारी धीरज भामरे यांच्या कार्यालयात चार ते पाच मोकाट श्वान सोडले. त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांच्या टेबलला पैशांच्या नोटांचा हार घालत प्रशासनाच्या कारभाराचा निषेध करण्यात आला. या घटनेची प्रशासनानं गंभीर दखल घेतली असून, विक्रम रंधवे यांच्यासह त्यांच्या साथीदारांविरोधात निफाड पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणि प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

निफाड नगरपंचायतीत मुख्याधिकाऱ्यांच्या टेबलवर श्वान सोडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. (ETV Bharat)

श्वानांची नसबंदी होत नसल्याचा आरोप

निफाड तालुक्यात मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. लहान मुलं, वृद्ध तसंच वाहनचालकांना मोकाट श्वानांमुळे धोका निर्माण झाला असून, त्यांना प्रचंड वेदना व वैद्यकीय उपचार सहन करावे लागत आहेत. वारंवार तक्रार करूनही श्वान पकडण्याची आणि त्यांच्या नसबंदीची प्रभावी व्यवस्था होत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. नागरिकांच्या दैनंदिन त्रासाची तीव्रता प्रशासनाला प्रत्यक्ष दाखवण्यासाठी कार्यालयात श्वान सोडल्याचं युवा सेना जिल्हाप्रमुख विक्रम रंधवे यांनी म्हटलंय.

73 श्वानांचं निर्बीजीकरण

''नगरपंचायतीच्या वतीनं मोकाट श्वानांविरोधात मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत ७३ श्वानांचं निर्बीजीकरण केलं आहे. समस्या सोडवण्यासाठी दोनदा निविदा प्रसिद्ध केल्या असून, नागरिकांनीही नगरपंचायतीला सहकार्य करावं'', असं निफाड नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी धीरज भामरे यांनी म्हटलं आहे.

रोज चार ते पाच जणांना श्वानदंश

निफाड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात मोकाट कुत्र्यांनी चावा घेतलेले दररोज चार ते पाच रुग्ण उपचारासाठी येतात. त्यामुळे महिन्याला शंभरहून अधिक श्वानदंशाच्या घटना घडत असल्याचं चित्र आहे. ''सध्या रुग्णालयात अँटी रेबीज लस उपलब्ध आहे'', असं उपजिल्हा रुग्णालय, निफाड येथील डॉ. राजीव तांबळे यांनी म्हटलं आहे.

गुन्हा दाखल

निफाड नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी धीरज भामरे यांच्या कार्यालयात चार ते पाच मोकाट श्वान सोडल्याप्रकरणी विक्रम रंधवे यांच्यासह त्यांच्या साथीदारांविरोधात निफाड पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणि प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती निफाड पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांनी दिलीय.

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