रमजानमुळे खजुराची मागणी वाढली, नाशकात 80 रुपयांपासून ते 2500 रुपये किलो दरानं विक्री
रमजानचा महिना असल्यानं बाजारात विविध प्रकारचे खजूर उपलब्ध आहेत. 150 रुपये किलो दराचा बहरी आणि 300 रुपये किलो दराचा माझाफाती खजूर सर्वसामान्यांच्या पसंतीस उतरत आहे.
Published : February 23, 2026 at 8:07 PM IST
नाशिक : रमजान महिन्यात रोजा सोडताना खजूर खाण्याची परंपरा असल्यामुळे खजुराच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे खजुराच्या किमतीतही 15 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या बहरी प्रकारच्या खजुराला विशेष मागणी आहे. पूर्वी 600 ग्रॅमसाठी 120 ते 130 रुपये असलेला दर आता 150 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. 65 रुपये किलो दरानं मिळणारा साधा खजूर सध्या 80 रुपये किलो दरानं विकला जात आहे.
बाजारात विविध प्रकारचे खजूर उपलब्ध : रमजानचा महिना असल्यानं बाजारात विविध प्रकारचे खजूर उपलब्ध झाले आहेत. यामध्ये 150 रुपये किलो दराचा बहरी आणि 300 रुपये किलो दराचा माझाफाती खजूर सर्वसामान्यांच्या पसंतीस उतरत आहे. तसेच मेडजुल, अजवा, अंबरी, किमिया, झहिद (इराण), सौदी आणि सुक्करी यांसारख्या दर्जेदार खजुरांनाही मोठी मागणी असून त्यांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे.
या खजुरांना अधिक पसंती : रमजानमध्ये धार्मिक महत्त्वामुळे अजवा खजुराला विशेष मागणी आहे. प्रेषित मोहम्मद पैगंबरांशी संबंधित मानला जाणारा अजवा खजूर सध्या बाजारात सुमारे 1500 रुपये किलो दराने विकला जात आहे. सौदी अरेबियातील नावर जुमेरा खजुरासाठी सुमारे 250 रुपये किलो मोजावे लागत आहेत. ट्युनिशियामधील खजूर 250 ते 2500 रुपये किलो दरात उपलब्ध आहेत.
सौदी अरेबियातून आयात केलेले अजवा आणि अंबर खजूर सर्वाधिक पसंतीस उतरले आहेत. याशिवाय इराण आणि इराकमधूनही खजूर आयात होतात. या खजुरांचे दर एक हजार रुपयांपासून पुढे आहेत. रमजानच्या काळात बहुतांश ग्राहक उत्तम प्रतीच्या खजुरांना प्राधान्य देतात, अशी माहिती खजूर विक्रेते अल्ताफ शाह यांनी दिली.
आरोग्यवर्धक खजूर : खजूर हे आरोग्यवर्धक फळ मानलं जातं. त्यात पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, फायबर आणि विविध जीवनसत्त्वे मुबलक प्रमाणात असतात. रोजा सोडल्यानंतर खजूर शरीराला तत्काळ ऊर्जा देतो आणि अशक्तपणा कमी करतो. त्यातील पाण्याचं प्रमाण शरीराला हायड्रेशन देते, तर नैसर्गिक साखर सहज पचत असल्यानं पोटावर ताण येत नाही. फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारते व बद्धकोष्ठता टाळता येते. तसेच अँटीऑक्सिडंट आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म सूज कमी करण्यास मदत करतात. खजुराचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी ते मध्यम असल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होते व इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारू शकते, असे आहारतज्ज्ञ रंजीता शर्मा यांनी सांगितलं.
खजुरांच्या किंमती (प्रति किलो)
- अजवा : 1200 रुपयांपासून पुढे
- मेडजुल : 1 हजार रुपयांपासून पुढे
- माझाफाती : 300 रुपयांपासून पुढे
- बहरी : 150 रुपयांपासून पुढे