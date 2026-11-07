नाशिकमध्ये ‘सैराट’ची पुनरावृत्ती; बहिणीच्या प्रेमसंबंधाच्या रागातून 18 वर्षीय प्रियकराची निर्घृण हत्या
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर जवळील सापगाव येथे बहिणीसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधाच्या रागातून भावानं तिच्या 18 वर्षीय प्रियकराची निर्घृण हत्या केली.
Published : November 7, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 3:07 PM IST
नाशिक : त्र्यंबकेश्वर जवळील सापगाव येथे प्रेमसंबंधातून बहिणीच्या भावानं तिच्या प्रियकराची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली असून यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे 'सैराट' चित्रपटाची पुनरावृत्ती झाल्याची चर्चा रंगली आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सापगावमध्ये राहणारा 18 वर्षीय तरुण आर्यन सोमनाथ कांबळे याची हत्या करण्यात आली आहे.
बहिणीसोबत प्रेमसंबंध असल्याच्या रागातून ही हत्या करण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. संशयित आरोपी आदित्य मोंढे याने बहिणीचा प्रियकर आर्यन याला प्रेमसंबंधाच्या कारणावरून सापगाव ते ब्रह्मगिरी फेरी मार्गावरील स्मशानभूमीजवळ भेटण्यासाठी बोलावलं होतं. यावेळी दोघांमध्ये वाद झाला आणि संशयित आरोपीनं आर्यनच्या पोटावर, छातीवर व गळ्यावर चाकूनं सपासप वार करून त्याला गंभीर जखमी केलं. यामध्ये आर्यनच्या गळ्यावर वर्मी घाव लागल्यानं, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी संशयित आरोपी आदित्य मोंढे याला अटक केली आहे.
आरोपीला अटक
मृत आर्यन कांबळे याचे नातेवाईक पप्पू कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात संशयित आरोपी आदित्य मोंढे याच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 103(1) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला लवकरच न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे, अशी माहिती त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रितम चौधरी यांनी दिली.
जाती अंतर्गत शोषण
नाशिक जिल्ह्यात जाती अंतर्गत शोषणाच्या घटना वारंवार घडत असल्याचं समोर येत आहे. एकाच जातीत प्रेमसंबंध असूनही प्रियकरांना गंभीर संकटांना तोंड द्यावं लागत आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात एकाच जातीत प्रेम करूनही प्रियकराची निर्घृण हत्या करण्यात आली, तर दिंडोरी तालुक्यात एकाच जातीत लग्न केलं असूनही पोलीस प्रशासनाकडून जोडप्याला त्रास दिला गेल्याचा प्रकार घडला.
या प्रकरणांवरून जातपंचायतीच्या माध्यमातून होणाऱ्या शोषणाचे प्रकार निदर्शनास येत आहेत. जर एकाच जातीत लग्न करूनही असा त्रास होत असेल, तर आंतरजातीय विवाह करणं ही खूप दूरची गोष्ट बनली आहे. त्यामुळे या गंभीर समस्येवर सरकारनं आणि सामाजिक संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रबोधन करण्याची गरज असल्याचं मत 'अंनिस'चे कार्यवाहक कृष्णा चांदगुडे यांनी व्यक्त केलं आहे.