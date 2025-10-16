ETV Bharat / state

नाशिक : भुयार आणि शस्त्रसाठा सापडलेलं कार्यालय पाडलं, प्रकाश लोंढेंच्या अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेचा हातोडा

नाशिकच्या सातपूर परिसरातील गोळीबार प्रकरणी अटकेत असलेले रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे यांचं अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आलं आहे. महापालिकेनं आज सकाळी ही कारवाई केली.

प्रकाश लोंढे यांचं अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आलं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 12:09 PM IST

नाशिक : रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांचे अनधिकृत कार्यालय आज महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकानं जमीनदोस्त केलं आहे. तीन दिवसांपूर्वी या कार्यालयात पोलिसांना एका भुयार आढळून आलं होतं. तसेच, येथून काही प्राणघातक शस्त्रंदेखील जप्त करण्यात आली होती.

वास्तविक, नाशिकच्या सातपूर आयटीआय सिग्नल जवळ असलेल्या एका बारमध्ये गोळीबार झाला होता. या प्रकरणातील मुख्य संशयित भूषण लोंढे फरार आहे. पोलिसांनी त्याचे वडील आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले गट) जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे, भूषणचा भाऊ दीपक लोंढे यांना सहआरोपी करत गुन्हा दाखल केला. तसेच, अपहरण आणि खंडणी प्रकरणी त्यांना अटक केली.

मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात : पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर लोंढे याच्या अनधिकृत बांधकाम असलेल्या धम्मतिर्थ कार्यालयाची पोलिसांनी झाडाझडती घेतली. या कार्यालयात एक भुयार सापडलं होतं, ज्यामध्ये धारधार हत्यारं आणि महागडी दारू आढळली. नंदिनी नदी किनारी असलेल्या या कार्यालयाला महापालिका प्रशासनानं नोटीस बजावून 5 दिवसांत खुलासा मागवला होता. मात्र, 5 दिवसांत कोणताही खुलासा न झाल्यामुळे महापालिका प्रशासनानं कार्यालय पाडण्याची कारवाई सुरू केली. यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आज सकाळपासून बुलडोझरच्या साहाय्यानं धम्मतिर्थ कार्यालयावर कारवाई सुरू झाली असून, ही कारवाई दिवसभर चालणार आहे. या कारवाईमुळे नंदिनी नदीच्या पुलावर वाहतुक कोंडी झाली होती.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : प्रकाश लोंढे यांचा कार्यालयात भुयार आढळलं. हे भुयार खाली तळमजल्यावर दोन खोल्यांपुरता मर्यादित आहे. पोलिसांनी तो परिसर सील केला होता. या ठिकाणी दोन कुऱ्हाड तसेच एक चाकु आढळला. हे हत्यार का आणले, त्याचा कुठे वापर झाला याचा तपास सुरू आहे. भूषण हा उत्तर-पूर्वेतील राज्यांकडे गेला असून पोलीस त्याच्या मागावर आहेत".असं पोलीस उपायुक्त किशोर काळे यांनी सांगितलं.

कोण आहेत प्रकाश लोंढे : प्रकाश लोंढे हे माजी नगरसेवक असून रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. लोंढे यांना अपहरण प्रकरणी सातपूर पोलिसांनी अटक केली असून त्यांच्या विरोधात विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

अतिक्रमण विरोधात कारवाई सुरू : सातपूरच्या नंदिनी नदी पुलाजवळ लोंढे यांनी अनधिकृत बांधकाम केलं होतं. याबाबत त्यांना 5 दिवसांची नोटीस देऊन खुलासा मागवण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी खुलासा न केल्यामुळे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या पोलीस बंदोबस्ताखाली हे अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आलं आहे. शहरातील विविध भागात अतिक्रमण मोहीम सुरु असून, नागरिकांनी देखील आपलं अतिक्रमण काढून घेण्याचं आवाहन नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनीषा खात्री यांनी केले आहे.

