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नाशिकमध्ये खड्ड्यांवरून राजकारण तापलं; विरोधक हातापायाला पट्ट्या बांधून रुग्णवाहिकेतून महासभेत दाखल

नाशिक महानगरपालिकेच्या विशेष महासभेत शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावरून विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी थेट रुग्णवाहिकेतून आणि अंगाला, हाता-पायाला पट्ट्या बांधून येत अनोखे आंदोलन केले.

Nashik Road Potholes Protest
नाशिकमध्ये खड्ड्यावरून राजकारण तापलं (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 9:33 PM IST

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नाशिक : नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न चांगलाच तापला आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेत तत्काळ खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आज नाशिक महानगरपालिकेच्या महासभेत विरोधकांनी हातापायांना पट्ट्या बांधून रुग्णवाहिकेतून थेट महासभेत प्रवेश केला. शहरातील खड्डे तातडीने बुजवावेत, अशी मागणी करत त्यांनी महासभेत जोरदार गदारोळ केला.

तत्काळ खड्डे बुजवण्याचे आदेश : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात विविध विकासकामे सुरू आहेत. या कामांमुळं शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळं दररोज अपघात होत असून, आतापर्यंत पाच जणांचा बळी गेलाय, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. त्यामुळं नागरिकांच्या रोषाला नगरसेवकांनाही सामोरे जावं लागत आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीनं खडी-मुरूम टाकून खड्डे बुजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, पाऊस पडताच या खड्ड्यांची पुन्हा पोलखोल झाली. शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी नाशिकमधील खड्ड्यांचा प्रश्न उपस्थित करत महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं. तसेच, तत्काळ खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले.

प्रतिक्रिया देताना नगरसेवक मुकेश शहाणे (ETV Bharat Reporter)

तीव्र आंदोलनाचा दिला इशारा : गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळं अपघात होत असून, त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनांसाठी नाशिक महानगरपालिका प्रशासनाला जबाबदार धरत विरोधकांनी आज आंदोलन केलं. शुक्रवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी एमएनजीएलच्या कामांचा दाखला देत मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. एमएनजीएलच्या कामांमुळं काही ठिकाणी खड्डे पडले असले, तरी रस्त्यांची योग्य देखभाल करणं ही महानगरपालिकेची जबाबदारी असल्याचं विरोधकांनी म्हटलं. ‘शहरात खड्ड्यांचा कुंभमेळा भरला आहे की काय?’ असा सवाल करत विरोधी पक्षाचे नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी हातापायांना पट्ट्या बांधून रुग्णवाहिकेतून महासभेत प्रवेश केला. पुढील आठ दिवसांत खड्डे बुजवले नाहीत, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री ? : सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे संथगतीनं सुरू असल्यानं आणि शहरातील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली. ठेकेदार तसेच एमएनजीएलच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी चांगलेच धारेवर धरलं. कामे योग्य पद्धतीनं केली जात नसतील, तर संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका, असे सक्त निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना दिले.

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खड्ड्यावरून राजकारण तापलं
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NASHIK ROAD POTHOLES PROTEST

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