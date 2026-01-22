ETV Bharat / state

नाशिककरांनी अनुभवला चित्तथरारक एरोबॅटिक शो; ग्रुप कॅप्टन अजय दशरथी यांनी विमानातून साधला संवाद!

सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीमच्या हवाई प्रात्यक्षिकांना नाशिककरांनी भरभरून प्रतिसाद दिला.

aerobatic show
नाशिककरांनी अनुभवला चित्तथरारक एरोबॅटिक शो. (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 22, 2026 at 7:54 PM IST

1 Min Read
नाशिक : 'नमस्कार, नाशिककरांनो खूप-खूप आभार...' हे शब्द आहेत, भारतीय वायू दलाच्या सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीममधील ग्रुप कॅप्टन अजय दशरथी यांचे. गंगापूर धरणावर हवाई प्रात्यक्षिक सादर करताना त्यांनी हा संवाद साधला होता. भारतीय वायू दल आणि जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून नाशिक फेस्टिव्हल अंतर्गत आजपासून (22 जानेवारी) दोन दिवस एरोबॅटिक शो आयोजित करण्यात आला आहे. त्याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे आज सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीमनं हवाई प्रात्यक्षिक सादर केली. त्यावेळी कॅप्टन अजय दशरथी बोलत होते.

नाशिककरांनी दिला भरभरून प्रतिसाद : भारतीय वायू दलाच्या विमानांनी केलेली चित्तथरारक प्रात्यक्षिके आणि हजारो नाशिककरांनी 'भारत माता की जय', वंदे मातरमसह विविध देशक्तीपर गीतांच्या जयघोषात त्याला दिलेल्या प्रतिसादानं नाशिकचा आसमंत निनादला. सूर्यकिरण विमानांच्या या कसरतींनी नाशिककरांच्या मनातील देशभक्तीच्या भावनांना व्यापक रूप दिलं आणि देशप्रेमाचा हा जनसागर गंगापूर धरण क्षेत्रात एकवटला. सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीमच्या हवाई प्रात्यक्षिकांना नाशिककरांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. पोलीस बॅण्डवर वाजविण्यात आलेल्या देशभक्तीपर गीतांनी अवघा गंगापूर धरण परिसर दुमदुमला होता. स्क्वॉड्रन लीडर गौरव पटेल, संजीव सिंह, ललित वर्मा, संजीव दयाळ, अजय दशरथी, विष्णू यांनी या विमानांचे सारथ्य केलं, तर फ्लाइट लेफ्ट. कॅप्टन कवल संधू यांनी या विमानांची तांत्रिक माहिती देतानाच या हवाई प्रात्यक्षिकांचं धावतं वर्णन केलं.


दोन दिवसांपासून सुरू होती तयारी : नाशिकमध्ये एरोबॅटिक शोची गेल्या दोन आठवड्यांपासून तयारी सुरू होती. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागानं वाहनतळ, बैठक व्यवस्था, रस्ते आदी कामं पूर्ण केली, तर जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागानं पाणी व स्वच्छतेची जबाबदारी घेतली होती. पोलिसांनी वाहतुकीचे नियोजन केलं. त्यांच्या मदतीसाठी माजी सैनिक, राष्ट्रीय छात्रसेनेचे विद्यार्थी होते. तर विद्युत विभागानं नागरिकांच्या बैठक व्यवस्थेच्या ठिकाणी स्क्रीनची व्यवस्था केली होती.


डोळ्यांचं पारणं फिटावं असा कार्यक्रम : एरोबॅटिक शो पहिल्यांदाच नाशिकमध्ये झाला. याआधी अनेक मोठ्या शहरांमध्ये हा शो झाला होता. नाशिकरांच्या डोळ्यांचं पारणं फिटावं असा हा कार्यक्रम होता. उद्याचा एरोबॅटिक शो पण असाच असणार आहे. नागरिकांना हा एरोबॅटिक शो बघता यावा, यासाठी गंगापूर धरणाच्या किनाऱ्यावर सहा, सात ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे.




