नाशिक महानगरपालिकेच्या 122 नगरसेवकांच्या जागेसाठी आरक्षण जाहीर, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 63 जागा राखीव
नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. पारदर्शक ड्रममधून चिठ्या काढून आरक्षण निश्चित करण्यात आले. यावेळी महापालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासक मनिषा खत्री उपस्थित होत्या.
Published : November 11, 2025 at 8:57 PM IST
नाशिक - नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आज प्रभागांची आरक्षण सोडत कालिदास कला मंदिर येथे काढण्यात आली. शाळेतील लहान मुलांच्या हस्ते पारदर्शक ड्रममधून चिठ्या काढून आरक्षण निश्चित करण्यात आले. यावेळी महापालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासक मनिषा खत्री उपस्थित होत्या.
नाशिक महापालिकेत नगरसेवकांची एकूण संख्या 122 असून, हे सदस्य 31 प्रभागांमधून निवडून येतात. आज शहरातील कालिदास कला मंदिर सभागृहात निघालेल्या आरक्षण सोडतीत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 63 जागा राखीव निघाल्यात. त्यापैकी 31 जागा महिलांसाठी निश्चित झाल्या आहेत. यामुळे यंदा 122 पैकी 61 महिलांना महापालिकेत निवडून येण्याची संधी मिळणार आहे. 18 जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाल्या आहेत, त्यापैकी 9 महिलांसाठी आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी 9 जागा आरक्षित असून, त्यापैकी 5 महिलांसाठी आहेत. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता 32 जागा आरक्षित झाल्या असून, त्यातील 16 जागा महिलांसाठी आहेत.
नाशिक महानगरपालिका एकूण जागा 122
सर्वसाधारण 63
ओबीसी 32
अनुसूचित जाती 18
अनुसूचित जमाती 9
महिला आरक्षण 61
नाशिक महानगरपालिका आरक्षण सोडत
पंचवटी विभाग
१)
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - अनुसूचित जमाती
क - ओबीसी महिला
ड - सर्वसाधारण
२)
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - अनुसूचित जमाती महिला
क - ओबीसी
ड - सर्वसाधारण
३)
अ - ओबीसी महिला
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
४)
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - अनुसूचित जमाती महिला
क - ओबीसी
ड - सर्वसाधारण
५)
अ - ओबीसी
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
६)
अ - अनुसूचित जमाती महिला
ब - ओबीसी
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
पश्चिम विभाग
७)
अ - ओबीसी
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
१२)
अ - अनुसूचित जाती
ब - ओबीसी महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
१३)
अ - ओबीसी महिला
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
सातपूर विभाग
८)
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - अनुसूचित जमाती
क - ओबीसी महिला
ड - सर्वसाधारण
९)
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - ओबीसी
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
१०)
अ - ओबीसी
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
११)
अ - अनुसूचित जाती
ब - अनुसूचित जमाती महिला
क - ओबीसी महिला
ड - सर्वसाधारण
२६)
अ - ओबीसी
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
पूर्व विभाग
१४)
अ - अनुसूचित जाती
ब - ओबीसी महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
१५)अ - ओबीसी
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण
१६)
अ - अनुसूचित जाती
ब - अनुसूचित जमाती
क - ओबीसी महिला
ड - सर्वसाधारण महिला
२३)
अ - अनुसूचित जमाती महिला
ब - ओबीसी महिला
क - सर्वसाधारण
ड - सर्वसाधारण
३०)
अ - अनुसूचित जाती
ब - ओबीसी महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
नाशिकरोड विभाग
१७)
अ - अनुसूचित जाती
ब - ओबीसी महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
१८)
अ - अनुसूचित जाती
ब - ओबीसी महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
१९)
अ - अनुसुचित जाती महिला
ब - ओबीसी
क - सर्वसाधारण महिला
२०)
अ - अनुसूचित जाती
ब - ओबीसी महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
२१)
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - ओबीसी
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
२२)
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - ओबीसी
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
सिडको विभाग
२४)
अ - ओबीसी महिला
ब - ओबीसी
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
२५)
अ - ओबीसी
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
२७)
अ - अनुसूचित जाती महिला
ब - अनुसूचित जमाती
क - ओबीसी महिला
ड - सर्वसाधारण
२८)
अ - ओबीसी
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
२९)
अ - ओबीसी
ब - सर्वसाधारण महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण
३१)
अ - अनुसूचित जाती
ब - ओबीसी महिला
क - सर्वसाधारण महिला
ड - सर्वसाधारण