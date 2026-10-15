नाशिक कुंभमेळा 2026 : रामकुंड 31 ऑक्टोबरपर्यंत बंद; रस्तेही टप्प्याटप्प्यानं बंद करण्यात येणार
सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहण सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित विकासकामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी नाशिकचा रामकुंड परिसर 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सर्वसामान्यांसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे.
Published : October 15, 2026 at 1:03 PM IST
नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहण सोहळ्यास अवघे 17 दिवस उरले असून, प्रलंबित कामे तातडीनं पूर्ण करण्यासाठी रामकुंड परिसर 31 ऑक्टोबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतला आहे. त्र्यंबकेश्वरच्या तीर्थराज कुशावर्तापाठोपाठ आता रामकुंडही बंद राहणार असल्यानं भाविकांची मोठी गैरसोय होणार आहे.
31 ऑक्टोबर रोजी नाशिकच्या रामकुंड परिसरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा ध्वजारोहण सोहळा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर रामकुंड परिसरातील प्रलंबित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी हा परिसर 31 ऑक्टोबरपर्यंत बंद ठेवण्यात येईल. त्यामुळे धार्मिक विधी करताना भाविकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून निर्धारित ठिकाणी दशक्रिया विधी सुरू राहतील. हे निर्बंध अहिल्याबाई होळकर पूल ते टाळकुटेश्वर मंदिरापर्यंत लागू राहणार आहेत. तसंच रामकुंड गोदाघाटाकडे येणारे रस्तेही टप्प्याटप्प्यानं बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.
टप्प्याटप्प्यानं रस्तेही बंद होणार
सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा मुख्य ध्वजारोहण सोहळा 31 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12 वाजून 02 मिनिटांनी नाशिकच्या रामकुंडावर होणार आहे. प्रशासनाकडून याची युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे. कुंभमेळ्यानिमित्त रामकुंड आणि गांधी तलावाची स्वच्छता, अतिक्रमण हटवणं, मुरूमाद्वारे सपाटीकरण करणं, घाटांची डागडुजी आदी कामे सुरू आहेत. त्यासाठी गोदाघाट भाविकांसाठी टप्प्याटप्प्यानं बंद ठेवला जाणार आहे.
विविध विकासकामे सुरू
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तोंडावर रामकुंड आणि गोदातीरी विविध प्रकारच्या विकासकामांना वेग देण्यात आला आहे. घाट परिसरात स्वच्छता करणं, सौंदर्यीकरण तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. ही कामे विनाअडथळा आणि वेळेत पूर्ण व्हावीत, तसंच काम करताना भाविकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये किंवा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनानं रामकुंड 31 ऑक्टोबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितलं.
25 ऑक्टोबर रोजी शंखनाद
ध्वजारोहण सोहळ्यानिमित्त नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे विविध कार्यक्रम होणार आहेत. यामध्ये 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी शंखनाद सोहळा होईल आणि त्याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद केली जाणार आहे. त्याचं प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष ध्वजारोहण सोहळ्यात प्रदान करण्यात येईल. याशिवाय सिंहस्थ कुंभमेळ्यावर आधारित टपाल तिकिटाचं अनावरण, प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळाचं लोकार्पण, कॉफी टेबल बुकचं प्रकाशन आणि सायंकाळी गोदावरी नदीच्या आरतीसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.
पाणी सोडण्याबाबत निर्णय नाही
ध्वजारोहण सोहळा जवळ येत असल्यामुळे कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागत असून, त्यामुळे रामकुंडासह गोदाघाट काही दिवस बंद राहील. ध्वजारोहणासाठी गोदावरीत पाणी सोडण्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. स्थानिक आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधी तसेच भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली.
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