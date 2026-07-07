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नाशिकमधील ढगफुटीचा धोका टळला; संततधार पावसामुळे वाढली गोदावरी नदीच्या पाण्याची पातळी

त्र्यंबकेश्वर–नाशिक मार्गे जाण्याची शक्यता असलेला भोवरा अहिल्यानगरकडे सरकल्यानं नाशिकवरील ढगफुटीचा धोका टळला आहे. मात्र, पावसाची संततधार असल्यानं नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली आहे.

मुसळधार पावसाचा नाशिकला फटका
डावीकडे वाहून गेलेला पूल, उजवीकडे पाण्यात बुडालेले मंदिर (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 7, 2026 at 1:31 PM IST

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नाशिक- नाशिक शहरावरील ढगफुटीचं संकट टळलं आहे. त्र्यंबकेश्वर–नाशिक मार्गे जाण्याची शक्यता असलेला भोवरा (Vortex) आता उत्तर दिशेला सुरतकडे आणि दक्षिण दिशेला अकोले (अहिल्यानगर) परिसराकडे सरकला आहे. त्यामुळे तूर्तास नाशिककरांना दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी रात्रीपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे गोदावरी नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली आहे.

भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार नाशिक त्र्यंबकेश्वर परिसरात 7 जुलै रोजी ढगफुटीची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. यानुसार प्रशासनानं सतर्क राहून तातडीनं उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं सतर्क म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. तसेच अतिमहत्त्वाच्या कामाव्यतिरिक्त घराबाहेर पडू नये, असे निर्देशदेखील देण्यात आले होते. त्र्यंबकेश्वर–नाशिक मार्गे जाण्याची शक्यता असलेला भोवरा (Vortex) आता उत्तर दिशेला सुरतकडे आणि दक्षिण दिशेला अकोले (अहिल्यानगर) परिसराकडे सरकल्याचे दिसत आहे. घाटमाथ्यावर अद्यापही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. एकूण परिस्थिती सध्या नियंत्रणात असून तुलनेनं समाधानकारक राहिल्याचं जिल्हा प्रशासनाने म्हटलं आहे.



मंत्री महाजन यांनी त्र्यंबकेश्वरला दिली भेट- राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन हे सोमवारी रात्रीच मुंबई येथून नाशिकला पोहोचले. मंत्री महाजन यांनी परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन नाशिककडे येत असतानाच अतिवृष्टी होणाऱ्या इगतपूरी आणि त्र्यंबकेश्वर भागाचा दौरा केला. तसेच पाणी साचू शकते, अशा भागात पाण्याचा निचरा होण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करण्यासाठी विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केली. प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या उपायोजनांचा आढावा घेतला होता. मुंबई -नाशिक महामार्गावर कुठेही पाणी साचणार नाही, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही यासाठी नगरपरिषद आणि जिल्हा प्रशासनाच्यावतीनं करण्यात येत असलेल्या कामांचीदेखील मंत्री महाजन यांनी पाहणी केली होती.




प्रशासन अलर्ट मोडवर- भारतीय हवामान विभागानं नाशिक त्र्यंबकेश्वर परिसरात 7 जुलै रोजी अतिमुसळधार( ढगफुटी सदृश्य) पाऊस पडणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी आणि नाशिक तालुक्यात जास्त पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. या पाठोपाठ दिंडोरी,पेठ, कळवण आणि सटाणा या तालुक्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला होता. जवळपास 70 ते 300 मिलिमीटर पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कमी वेळात अतिमुसळधार पाऊस अर्थात ढगफुटी त्र्यंबकेश्वर, नाशिक आणि इगतपुरी परिसरात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. त्यामुळे आम्ही त्र्यंबकेश्वर, पेठ,इगतपुरी, दिंडोरी आणि कळवण या भागातील शाळांना सुट्ट्या जाहीर केल्या होत्या. तसेच त्र्यंबकेश्वर आणि वणीचे सप्तशृंगी मंदिर 7 जुलै रोजी बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष्य प्रसाद यांनी दिली होती.



नाशिकमध्ये काय आहे पावसाची स्थिती?- नाशिक शहरात सोमवारी सायंकाळपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. अशात शहरातील पावसाचे पाणी हे गोदावरी नदीत मिसळत असल्यानं गोदावरी नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली आहे. यामुळे गोदावरी घाट परिसरातील लहान मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत. आज दिवसभर पावसाची संततधार सुरू राहणार असल्यानं गोदावरी नदीच्या पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रशासनाच्या वतीनं गोदा काठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्र्यंबकेश्वरला होत असलेल्या संतधार पावसामुळे पहिने भिलमाळ रस्त्यावर तात्पुरत्या स्वरूपात तयार केलेला पूल वाहून गेला आहे. या रस्त्यावरील वाहतूक पर्यायी मार्गानं वळविण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात केलेला आहे. नाशिक मुंबई महामार्गावरील कसारा घाटात डोंगरावरून मातीचा ढीग रस्त्यावर आल्यानं काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. प्रशासनाकडून हा मातीचा ढीग बाजूला करण्याचं काम सुरू असून वाहतूक संथ गतीनं सुरू आहे.

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