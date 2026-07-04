नाशिकमध्ये पावसाचा हाहाकार; मालेगावात घराचा स्लॅब कोसळून 72 वर्षीय आजीसह 21 वर्षांच्या नातवाचा मृत्यू
नाशिकच्या मालेगावात मुसळधार पावसामुळं राहत्या घराचा स्लॅब कोसळून विमलबाई येवले (72) आणि त्यांचा नातू चेतन (21) यांचा मृत्यू झाला, तर एक तरुणी जखमी झाली.
Published : July 4, 2026 at 3:31 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. अशात मालेगाव शहरातील कलेक्टर पट्ट्यात राहत्या घराचा स्लॅब कोसळल्यानं 72 वर्षाच्या आजीसह 21 वर्षाच्या नातवाच्या मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळं परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
स्लॅबखाली दबलेल्या आजी-नातवांचा मृत्यू : मालेगाव येथील कलेक्टर पट्टा भागातील महात्मा फुले कॉलनीतील रामचंद्र येवले हे आई, कुटुंबासह राहत होते. शुक्रवारी सायंकाळी मुसळधार पावसामुळं त्यांच्या घराच्या हॉलचा भाग कोसळला. त्यात आई विमलबाई येवले आणि नातू चेतन येवले हे दोघेही त्याखाली दबले गेले. घटना घडल्यानंतर शेजारच्यांनी त्यांच्या घराकडं धाव घेतली. त्यांनी स्लॅबखाली दबलेल्या दोघांना बाहेर काढून उपचारासाठी सामान्य रुग्णालयात दाखल केलं. यावेळी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केलं. या घटनेत प्रणिता येवले (वय 27) ही जखमी झाली आहे. याप्रकरणी छावणी पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.
चणकापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू : कळवण तालुक्यात पावसाची संततधार सुरू आहे. अशात चणकापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात जलस्तर वाढल्यामुळं तीन तारखेला (शुक्रवारी) रात्री उशिरा सांडवा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. पर्जन्यमान वाढल्यास विसर्ग वाढवण्याची शक्यता असल्यानं गिरणा काठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असल्यानं जलाशय भरून जात आहेत, त्याचवेळी धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्यांची चिंताही वाढली आहे.
नाशिकमध्ये ऑरेंज अलर्ट : जिल्ह्यात शुक्रवारी (दि. 4) सकाळपासून हलक्या पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. हवामान विभागानं शनिवार (दि. 4) आणि रविवार (दि. 5) रोजी नाशिकच्या घाट परिसरात मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करत ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. नाशिक शहरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामं सुरू असून पावसामुळं अनेक रस्त्यांवर चिखल साचला आहे. त्यामुळं वाहन अपघातांच्या घटना वाढल्या आहेत. शहरातील सोमेश्वर मंदिर रस्ता, मायक्रो सर्कल, चांडक सर्कल, मुंबई नाका, गोविंदनगर भागात 20 पेक्षा जास्त दुचाकीस्वार घसरून पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अनेक भागात वाहतूक कोंडी झाल्यामुळं वाहनधारकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
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