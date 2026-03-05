नाशिककर मारणार धप्पा उडी; रंगपंचमीसाठी शहरातील 'पेशवेकालीन रहाड' सज्ज
नाशिकमध्ये रंगपंचमी अनोख्या पद्धतीनं साजरी होते. तीनशे वर्षाची परंपरा असलेल्या पेशवेकालीन रहाड या दिवशी खुल्या केल्या जातात. नाशिककर या 'हौदात' उड्या मारून रंगपंचमी साजरी करतात.
Published : March 5, 2026 at 8:37 PM IST
नाशिक : नाशिकमध्ये होळीच्या पाचव्या दिवशी रंगपंचमी मोठ्या जल्लोषात साजरी केली जाते. यंदा सात 'पेशवेकालीन रहाड'मध्ये (हौद) नाशिककर धप्पा उडी मारून रंगपंचमी साजरी करणार आहेत. नाशिकमध्ये 300 वर्षांपासून रहाड परंपरा चालत आली आहे. पेशवे काळात या 'रहाड' (हौद) पेशव्यांच्या सरदारांच्या अखत्यारित होत्या. त्यानंतर तालमीच्या अखत्यारीत आल्यात. दरम्यानच्या काळात आता स्थानिक मंडळाकडून यांचा कारभार बघितला जातोय.
सात 'पेशवेकालीन रहाड' सज्ज : देशभरात होळीच्या दुसऱ्या दिवशी धुळवडीला रंग खेळले जातात. मात्र पौराणिक वारसा लाभलेल्या नाशिकमध्ये होळीच्या पाचव्या दिवशी रंगपंचमी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. नाशिकमध्ये 18व्या शतकात तब्बल 18 रहाड अस्तित्वात होत्या. मात्र काळाच्या ओघात त्यातील काही बुजल्या. काही रहाडवर वाडे बांधल्यामुळं त्यांचं आस्तित्व नामशेष झालं. पण आता त्यातील प्रामुख्यानं सात रहाड रंगपंचमी दरम्यान उघडल्या जातात. तर नुकतीच जुने नाशिकच्या मेनरोड भागातील राजेबहाद्दर लेन येथील सातवी 'रहाड' तब्बल 80 वर्षानंतर सुरू करण्यात येणार आहे. दहा ते बारा फूट खोल असलेल्या या रहाडमध्ये फुलांनी केशरी रंग तयार केला जातो, असं राजेबहाद्दर मित्रमंडळानं सांगितलं.
रंगपंचमीला खुल्या केल्या जातात रहाड : नाशिक शहरातील तिवंधा चौक, शनी चौक, गाडगे महाराज पूल, जुनी तांबट गल्ली, बागवानपुरा, मधली होळी आणि राजेबहाद्दर लेन अशा सात ठिकाणी पेशवेकालीन 'रहाड रंगोत्सव' साजरा केला जाणार आहे. नाशिकमध्ये 300 वर्षांपासूनची 'रहाड परंपरा' आजही कायम आहे. रंगपंचमीला अवघे काही तास शिल्लक असल्यानं शहरात असणाऱ्या सात ठिकाणच्या बुजवलेल्या रहाड खुल्या करून त्याची साफसफाई करण्यात आली आहे. 25 बाय 25 फुटांचा चौरस आणि साधारणपणे 10 ते 12 फूट खोली असलेल्या हौदात नैसर्गिक फुलांपासून तयार केलेले रंग या टाकले जातात. रंगपंचमीच्या दिवशी दुपारी 2 नंतर या रहाडची पारंपरिक पूजा करून नाशिककर नागरिक या रहाडमध्ये धप्पा उडी मारून रंग उत्सव साजरा करतात.
नैसर्गिक रंग : रहाडचं वैशिष्ट्य म्हणजे या रहाडमध्ये नैसर्गिक फुलांपासून तयार केलेले रंग टाकले जातात. यामुळं त्वचारोग होत नाही. तसंच उन्हाळ्यात ऊन बाधत नाही, अशीही मान्यता आहे. त्यामुळं आबालवृद्धांपासून युवकांची इथं रंग खेळण्यासाठी प्रचंड गर्दी होते. यात शनिचौक पंचवटी (गुलाबी रंगाची) गाडगे महाराज पुलाजवळ (पिवळा रंग) रोकडोबा तालीम संघ, मधळी होळी तालमी जवळ, राजेबहाद्दर लेन (केशरी नारंगी) इथं विविध रंग रहाडमध्ये केले जातात. सर्व रंग विविध प्रकारच्या वनस्पतीच्या फुलांपासून तयार केले जातात. त्या फुलांना सुमारे दोन तास एका मोठ्या भांड्यात टाकून उकळलं जातं. या रहाडमधील रंग इतका पक्का असतो की एकदा यात उडी मारली की तो रंग किमान दोन दिवस तरी उतरत नाही. हजारो नागरिक यात उड्या मारून रंगपंचमीचा आनंद साजरा करतात.
अशी व्हायची रंगपंचमी साजरी : "आमच्या लहानपणी गल्ली-गल्लीची मंडळे ताशे वाजवत बैलगाड्यांवर रंगपंचमी खेळायला यायची. वाजत-गाजत कार्यकर्ते रहाडमध्ये उड्या मारत आनंद लुटायचे. आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते रंग खेळून रहाडातून टिपडे भरून पुन्हा बैलगाडीवर ठेवून पुढच्या रहाडकडे जायचे. असा रंगपंचमीचा जल्लोष साजरा करायचे," अशी माहिती दंडे हनुमान मित्र मंडळाचे अध्यक्ष गजानन शेलार यांनी दिली.
असा आहे रहाडींचा इतिहास : "नाशिकमध्ये होळीनंतर दुसऱ्या दिवशी धुळवड असते. नाशिकमध्ये या दिवशी वीर नाचवले जातात. वीर म्हणजे आपले पूर्वज आहेत, त्यांचा टाक केला जातो. खोबऱ्याच्या वाटीमध्ये तो ठेवून वाजत गाजत गंगेवर त्यांना स्नान घातलं जातं. तसंच पाचव्या दिवशी नाशिकमध्ये रंगपंचमी साजरी केली जाते. हे नाशिकचं खास वैशिष्ट्य आहे. याठिकाणी पेशवेकाली रहाड आहेत. यात फुलांपासून बनवलेले रंग तयार करुन टाकतात. त्यानंतर त्या ठिकाणी विधिवत पूजा केली जाते. यात जलमातृत्व देवता असतात त्याचं पूजन केलं जातं. प्रत्येक रहाडचे वंशपरंपरेप्रमाणे मानकरी असतात. त्याठिकाणी त्यांच्या हस्ते पूजन झाल्यानंतर मानकरी रहाडमध्ये प्रथम उडी मारतात. त्यानंतर सर्वजण उड्या मारतात. या उडीला धप्पा असं म्हणतात. कारण पाण्यात उडी मारल्यावर धप्पा आवाज येतो आणि 10 ते 15 फूटवर पाणी उडतं. या प्रकारची पारंपरिक रंगपंचमी नाशिकला साजरी केली जाते," असं पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी सांगितलं.
