नाशिक-पुणे सरळ रेल्वेमार्गासाठी 'रास्ता रोको' आंदोलन! हिवरगाव टोलनाक्यावर महामार्ग 3 तास रोखला, 2 किमी लांब रांगा
नाशिक-पुणे सरळ रेल्वेमार्ग तातडीनं सुरू करण्याच्या मागणीसाठी रविवारी संगमनेरमधील हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावर हजारो नागरिकांनी 3 तास रास्ता रोको आंदोलन केल्यानं महामार्गावर मोठी कोंडी झाली आहे.
Published : August 9, 2026 at 2:07 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 2:19 PM IST
नाशिक : उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा तसंच या दोन्ही भागांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा दुवा ठरणारा नाशिक-पुणे सरळ रेल्वेमार्ग व्हावा. या मागणीसाठी संगमनेर तालुक्यातील पुणे-नाशिक महामार्गावरील हिवरगाव पावसा टोलनाका इथं रविवारी (दि.9) हजारो नागरिकांच्या उपस्थितीत तब्बल तीन तासांपासून रास्ता रोको आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांनी नाशिक-पुणे हा राष्ट्रीय महामार्ग अडवल्यामुळं तब्बल 2 किलोमीटर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
ममता बॅनर्जी यांच्याकडं रेल्वेमार्गाची केली होती मागणी : नाशिक-पुणे-मुंबई या गोल्डन ट्रँगलमधील औद्योगिक, कृषी, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक विकासाला चालना देण्यासाठी नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा रेल्वेमार्ग सरळ झाल्यास उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दळणवळण अधिक गतिमान होऊन या भागाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल. नाशिक-पुणे सरळ रेल्वेमार्गासाठी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी 1998 पासून सातत्यानं पाठपुरावा सुरू केला. सन 2000 मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडं पत्रव्यवहार करून सरळ रेल्वेमार्गाची मागणी केली होती. "केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, महारेल तसंच रेल्वेच्या विविध विभागांकडं सातत्यानं पाठपुरावा केला. 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी संगमनेर तालुक्यातील 26 गावांमधील सुमारे 285 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. या भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटी शेतकऱ्यांना तब्बल 684 कोटी 62 लाख रुपये वितरित करण्यात आला," असा दावा बाळासाहेब थोरात यांनी केला.
"राज्यातील सत्तांतर झालं आणि नाशिक-पुणे सरळ रेल्वेमार्गाचा प्रस्तावित मार्ग बदलण्यात आला. पूर्वीच्या सरळ मार्गाऐवजी रेल्वेमार्गाचा बदललेला मार्ग या परिसरातील विकासाला अडथळा ठरणार," - बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस नेते
म्हणून रस्त्यावर उतरून केलं आंदोलन : नाशिक-पुणे सरळ रेल्वेमार्गाच्या मागणीसाठी संगमनेर, सिन्नर, अकोले, नारायणगाव, जुन्नर, मंचर, खेड आणि चाकण या परिसरातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधीमध्येही मोठी नाराजी आहे. ही रेल्वे पूर्वीच्या प्रस्तावित सरळ मार्गानंच व्हावी, यासाठी आमदार सत्यजित तांबे यांनी पुढाकार घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी या मार्गावरील विविध लोकप्रतिनिधींच्या बैठका घेऊन या प्रश्नावर व्यापक जनआंदोलन उभारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसंच बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला. तर आमदार सत्यजित तांबे यांनी महाराष्ट्र सरकारकडं या प्रश्नाचा सातत्यानं पाठपुरावा केला आहे. आता हा प्रश्न केवळ लोकप्रतिनिधींच्या पातळीवर न ठेवता जनतेच्या न्यायालयातून सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केलं आहे.
पुणे सरळ रेल्वेमार्गाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार : ऑगस्ट क्रांती दिनाचं औचित्य साधून रविवारी (दि.9) संगमनेर तालुक्यातील पुणे-नाशिक महामार्गावरील हिवरगाव पावसा टोलनाका इछं मोठ्या संख्येनं नागरिक एकत्र आले. बाळासाहेब थोरात, डॉ. सुधीर तांबे आणि जयश्रीताई थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या रास्तारोको आंदोलनात सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी झाले होते. नाशिक-पुणे सरळ रेल्वेमार्गाच्या मागणीसाठी केवळ संगमनेरमध्येच नाही. तर सिन्नर, समृद्धी महामार्ग परिसर, आळेफाटा, नारायणगाव, मंचर, खेड आणि चाकण या विविध ठिकाणीही रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येत आहे. नाशिक-पुणे सरळ रेल्वेमार्गाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांच्या रांगा : मागील तीन तासापासून संगमनेर तालुक्यातील नाशिक - पुणे या राष्ट्रीय महामार्गावरील हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावर तब्बल तीन तासापासून सुरू असलेल्या रास्तारोको आंदोलनामुळं तब्बल 2 किलोमीटर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. यामुळं प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय.
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