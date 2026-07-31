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नाशिकमधील खड्ड्यांवरून छगन भुजबळ आक्रमक! गिरीश महाजनांसह आयुक्तांवर संतापले; मुख्यमंत्र्यांकडे मांडणार थेट तक्रार

नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळं नागरिकांचा बळी गेल्यामुळं संतप्त छगन भुजबळ यांनी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन आणि आयुक्तांवर नाराजी व्यक्त करत हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांकडं मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

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नाशिकमधील खड्ड्यांवरून नागरिक आक्रमक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 4:40 PM IST

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नाशिक : शहरातील खड्ड्यांमुळे होत असलेल्या अपघातांवर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी ते कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजनांसह आयुक्तांवर संतापले. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाशिकच्या खड्ड्यांचा मुद्दा मांडणार असल्याचंही मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

कुंभमेळ्याच्या कामांमुळं नागरिकांना धोका नको : नाशिक शहरात खड्ड्यांमुळे पाच महिन्यात पाच जणांचा बळी गेला आहे. यासह अनेक जण जखमी झाले आहेत. काल खड्ड्यांमुळे मृत झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांनी महानगरपालिकेत आंदोलन केलं. यावर प्रतिक्रिया देताना, कुंभमेळ्याच्या कामांमुळे नागरिकांचे जीव धोक्यात येता कामा नयेत, अशी भूमिका मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली. यासह हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर मांडणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

नाशिकमधील खड्ड्यांवरून नागरिक आक्रमक (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाले छगन भुजबळ? : "कुंभमेळ्यासाठी खड्डे खोदले आहेत. काम करताना एक बाजूचा रस्ता व्यवस्थित हवा. मात्र, काही ठिकाणी दोन्ही बाजू खोदल्या आहेत. खड्डे ताबडतोब भरले पाहिजेत. नाहीतर अपघात होतील. खड्डे भरणं ही कुंभमेळा प्राधिकरण आणि महापालिकेची जबाबदारी आहे. महापौर आणि आमदार यांचे देखील ऐकलं जात नाही. शहर वाऱ्यावर सोडलं आहे का? नाशिक आधी असं कधीच नव्हतं. कुंभमेळा मंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. या संदर्भात मंत्री मंडळ बैठीत विषय मांडणार आहे. खड्डे अपघातात जीव गेलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबाला 10 मदत लाखाची मदत देण्यात यावी. कुंभमेळा प्राधिकरण अध्यक्ष प्रवीण गेडाम यांनी त्यांचे अधिकार वापरण्याची गरज आहे. त्यांनी स्वतः रस्त्यावर फिरलं पाहिजे. या सगळ्यामुळं मला दुःख होत आहे. हे सगळे निषेधार्थ आहे. अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होणार. मोठे अधिकारी फक्त कार्यालयामध्ये बसण्यासाठी नाहीत. प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी महापालिकेची आहे. जबाबदारी झटकून चालणार नाही. आयुक्तांना जबाबदारी घ्यावी लागेल. महापौरांपेक्षा कुंभमेळा प्राधिकरणांकडं अधिक अधिकार असल्यानं त्यांनी निर्णय घ्यावा. महानगरपालिकेनं प्राधिकरण यांच्यात समन्वय साधनं हेही महानगरपालिकेचं कर्तव्य आहे," असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

छगन भुजबळ
GIRISH MAHAJAN
नाशिक कुंभमेळा
NASHIK KUMBHMELA
NASHIK POTHOLE DEATHS

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