तीन किलोचा ताण पेलवणारा, मनुष्याचा जीव घेणारा नायलॉन मांजा विकत किंवा वापरत असाल तर खबरदार, तडीपारीची कारवाई होणार

नाशिक शहरात नागरिक, पक्षी यांच्या जीवाला धोका ठरणाऱ्या नायलॉन मांजाविरोधात नाशिक पोलिसांनी कारवाईचा वेग वाढवला आहे.

नाशिक पोलिसांनी नायलॉन मांजाविरोधात केलेली कारवाई (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 30, 2025 at 10:11 PM IST

नाशिक : 2025 मकर संक्रांतीपूर्वी आणि मकर संक्रांतीनंतरच्या नायलॉन मांजा विक्रेते, वापरकर्ते यांच्याविरोधात तब्बल 114 जणांवर कारवाई केली होती. त्यात तब्बल 74 नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर थेट तडीपारीची कारवाई केली होती. तर 14 पालकांवर गुन्ह्यांची नोंद केली होती. मात्र, तरीसुद्धा अनेक ठिकाणी नायलॉन मांजा मिळून येत असल्याने विक्रेत्यांवर धाक बसवण्यासाठी संघटित गुन्हेगारी विरुद्ध वापरला जाणारा मोक्का अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असं पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सांगितलं.

प्रतिबंधित नायलॉनविरोधात पोलिसांची कारवाई : मकरसंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात आणि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पतंगबाजी केली जाते. मात्र त्यासाठी ठिकठिकाणी प्रतिबंधित नायलॉन मांजाचा वापर सर्रास होतो. मागील वर्षी नायलॉनमुळं काहींना आपले प्राण गमवावे लागलेत, तर काही गंभीर जखमी झालेत. परिणामी प्रतिबंधित नायलॉन मांजाविरोधात पोलिसांनी कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. छुप्या पद्धतीनं नायलॉन मांजा सर्रास वापर होत असल्याचं पोलीस तपासात दिसून आलं असल्यानं नाशिक पोलिसांनी नायलॉन मांजा विक्री विरोधात धडक कारवाई करायला सुरुवात केली आहे.

नायलॉन मांजामुळं युवकाच्या गळ्याला गंभीर दुखापत : निफाड तालुक्यातील कसबे सुखाने भागात दोन दिवसांपूर्वी भाऊसाहेब हिलम हा युवक गाडीवरून घरी जात होता. यावेळी स्टॅन्ड परिसरात गळ्याला नायलॉन मांजा लागल्यानं तो गंभीर जखमी झाला. यात त्याचा जीव वाचला असून त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त करत नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.

मोक्का अंतर्गत कारवाई करणार : "नायलॉन मांजा निर्मिती, विक्री, वापर, साठवणुकीवर शहरात बंदी आहे. याबाबत कारवाईच्या सूचना सर्व पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखांना दिल्या आहेत. कारवाईला सुरुवातही झाली आहे. नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्यांसह त्याचा वापर करणाऱ्या अल्पवयीन मुलांच्या पालकांवर सुद्धा गुन्हे दाखल करणार आहेत. तसंच साखळी पद्धतीनं व संघटितपणे नायलॉन मांजाचा व्यापार करताना आढळून आल्यास टोळीवर मोक्कानुसार कारवाई केली जाईल," असं पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सांगितलं..

कायद्याचा बालेकिल्ला दाखवा : "नाशिक शहरात नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर कायद्याचा धाक उरला नसल्यानं त्यांना देखील इतर सराईत गुन्हेगारांप्रमाणं कायद्याचा बालेकिल्ला दाखवण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसंच तडीपरीच्या कालावधीत वाढ करणाऱ्यासह यापेक्षाही कठोर कारवाईची तरतूद करावी," अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी देवांग जानी यांनी केली.

डिसेंबर 2024 ते जानेवारी 2025 मधील कारवाया :

  1. गतवर्षी नायलॉन मांजा विक्रीसह वापराबाबत 118 गुन्हे
  2. संक्रांतीपूर्वी 1456 गट्टू जप्त केले
  3. 15 लाखाहून अधिक किमतीचा नायलॉन मांजा गट्टू नष्ट केले
  4. 74 नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर थेट तडीपारीची कारवाई
  5. 14 पालकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले.

काय आहे कायद्यात तरतूद? : भारतीय न्याय संहिता 223 नुसार जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधिकारी यांच्या आदेशाची अवहेलना करून मानवी जीवन, आरोग्य, सुरक्षितता धोक्यात आणल्याप्रकरणी सदर गुन्ह्यात सहा महिने कारावास अथवा दहा हजार रुपये दंड अशी शिक्षा आहे. तर कलम 292, 293 नुसार प्रतिबंधित वस्तू बाळगणे अथवा त्यांची विक्री करणं यासंबंधी पहिला गुन्हा घडल्यास तीन वर्ष कारावास व दोन हजार रुपये दंड, दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास सात वर्ष कारावास व पाच हजार रुपये दंड अशी तरतूद आहे.

साडे तीन किलो ताण पेलवणारा नायलॉन मांजा : पतंग उडवण्यासाठी वापरला जाणारा सुरती मांजाचा ताण तपासला असता 3 किलोपर्यंत सहन करण्याची त्यात क्षमता असल्याचं आढळून आलं. तसंच नायलॉन मांजा साडे तीन किलोपर्यंत ताण सहन करू शकतो. साधा मांजा जवळपास एक किलोपर्यंत टिकू शकतो. मागील वर्षी मांजामुळं तिघांचा मृत्यू झाला तर 22 जण गंभीर जखमी झाले होते.

