'तांब्याचं भांडं डोक्यावर धरलं, मंत्रजप केला, टेबलवर बसायला सांगितलं अन्...'; अशोक खरातवर आणखी एक बलात्काराचा गुन्हा दाखल
भोंदूबाबा अशोक खरातविरोधात आणखी एक बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : March 28, 2026 at 5:21 PM IST
नाशिक - कौटुंबिक समस्येवर सल्ला घेण्यासाठी गेलेल्या महिलेवर पिण्याच्या पाण्यात गुंगीचं औषध टाकून बलात्कार करणाऱ्या भोंदूबाबा अशोक खरातविरोधात आणखी एक बलात्काराचा गुन्हा दाखल झालाय. आतापर्यंत भोंदूबाबा अशोक खरातविरोधात नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात दहा गुन्हे दाखल झालेत.
महादेवाचा अवतार असल्याचं सांगितलं - पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार पीडित महिला कौटुंबिक समस्या घेऊन भोंदूबाबा अशोक खरातकडे गेली होती. पतीपासून विभक्त असलेल्या महिलेला एकत्र आणण्यासाठी भोंदूबाबा अशोक खरातनं मदत केल्याने त्यांचा विश्वास त्याच्यावर बसला होता. त्यानंतर पीडित महिला भोंदूबाबा खरात याला भेटण्यासाठी नाशिक येथील त्याच्या कार्यालयात गेली. त्यानं गुंगीचं औषध देत 'मी महादेवाचा अवतार आहे. माझ्याकडे दैवी शक्ती आहे' असे सांगून 'तुझी खूप प्रगती होईल' असे बोलून महिलेवर बळजबरीने बलात्कार केला.
पीडित महिलेनं दिली तक्रार - पीडितेने विरोध केला असता 'तू जर कोणाला काही सांगितले तर मी माझ्याकडील शक्तीने तुझ्या मुलांना मारून टाकेल आणि तुझे आयुष्य उध्वस्त करेल' अशी धमकीही दिली होती, अशी तक्रार पीडित महिलेनं नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात दिल्यानंतर भोंदूबाबा अशोक खरातविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय म्हटलं आहे पीडित महिलेनं तक्रारीत? - पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत पीडित महिलेनं म्हटलं आहे की, मी पती व दोन मुलांसह राहते. 25 मे 2013 रोजी विवाह झाला. त्यानंतर 2014 मध्ये मला मुलगी झाली. त्यानंतर पती-पत्नीत वाद होऊ लागले. तेव्हापासून मी पतीपासून विभक्त राहू लागली. 2022 मध्ये माझ्या नातेवाईकाने मिरगाव येथील खरात याच्या ठिकाणी घेऊन गेले होते. खरातने आम्हा पती-पत्नीला समजून सांगितले. त्यामुळे आम्ही दोघेजण पुन्हा एकत्र आलो. त्यामुळे खरातवर आमचा विश्वास बसला. त्यानंतर पुन्हा मार्च 2022 मध्ये अशोक खरात याला भेटण्यासाठी पतीसोबत त्याच्या नाशिकच्या कार्यालयात गेलो होतो. बराच वेळानंतर आम्हाला कॅबिनमध्ये बोलवले. दोघांची जन्मतारीख विचारली. त्यावरून त्या दिवशी शनिवार होता आणि हा वार लग्नासाठी चांगला नव्हता असं सांगितलं. त्यामुळे तुमच्यात वाद होतो, असं त्यांना म्हटलं. त्यावर काही प्रश्नांबाबत त्यानं आम्हाला उत्तरं दिली.
मंत्रजप करण्यास सांगितले - ऑगस्ट 2024 मध्ये आम्ही दोघे पुन्हा खरातला भेटायला गेलो. त्यावेळी त्याने पतीला बाहेर बसण्यास सांगितले. त्यानंतर खरातने तांब्याच्या भांड्यातील पाणी मला पिण्यासाठी दिले. तेच भांडे मला डोक्यावर धरून उभे राहण्यास सांगितले. त्यानंतर त्याने मला मंत्रजप करण्यास सांगितले. मी महादेवाचा अवतार आहे. माझ्याकडे दैवी शक्ती आहे. येथून पुढे तुझे दिवस खूप चांगले असतील. तुझी खुप प्रगती होईल. तू फक्त मी सांगेल त्याप्रमाणे कर, असे बोलून त्याने मला टेबलवर बसायला सांगितलं आणि माझ्या इच्छेविरुद्ध माझ्यावर बळजबरीने बलात्कार केला.
खरातने दिली धमकी - याला मी विरोध केला असता 'तू जर कोणाला काही सांगितले तर मी माझ्याकडील दैवी शक्तीने तुझ्या मुलांना मारून टाकेल आणि तुझे आयुष्य उध्वस्त करेल' अशी धमकी दिली. त्यामुळे मी घाबरले. आजपर्यंत ही बाब कोणाला सांगितली नव्हती. मात्र, भोंदूबाबा खरातविरोधात रोज तक्रारी वाढू लागल्याने मी याबाबत पतीला सांगितले. त्यांनी मला धीर दिला आणि आम्ही सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात खरातविरोधात तक्रार दिली, असं पीडितेने तक्रारीत म्हटलं आहे.
