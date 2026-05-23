टीसीएस धर्मांतर प्रकरण; पंधराशे पानांचं चार्जशीट नाशिकरोड न्यायालयात दाखल
टीसीएस धर्मांतर प्रकरणी पोलिसांनी चार्जशीट दाखल केली आहे. पोलिसांनी दाखल केलेल्या या चार्जशीटमध्ये अनेक मोठे खुलासे करण्यात आले आहेत.
Published : May 23, 2026 at 7:33 PM IST
नाशिक : टीसीएस कंपनीतील धर्मांतर प्रकरणी पंधराशे पानांचं चार्जशीट एसआयटी पथकानं नाशिकरोड न्यायालयात दाखल केलं आहे. यात गोपनीय तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट उघडकीस आणण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. कंपनीतील महिलेचं लैंगिक शोषण, अत्याचार, विनयभंग, धर्मांतराचा प्रयत्न आणि धार्मिकभावना दुखावल्या प्रकरणी देवळाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
देशभर गाजलं कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरण : नाशिक येथील टीसीएस या बहुराष्ट्रीय कंपनीतील कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरण देशभर गाजलं. या कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणात नऊ गुन्हे दाखल झाले आहेत. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सहाय्यक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथक स्थापन केलं आहे. न्यायालयानं संशयिताचा जामीन फेटाळला आहे. या प्रकरणी एसआयटी पथकानं नाशिकरोड न्यायालयात पंधराशे पानांचं चार्जशीट दाखल केलं आहे. या प्रकरणी न्यायालयानं 14 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत.
काय आहे चार्जशीटमध्ये : टीसीएस प्रकरणातील महिला अत्याचार प्रकरणी संशयित दानिश शेख, निदा खान, तौसिफ अत्तार तसेच एमआयएमचा नगरसेवक मतीन पटेल याच्या विरोधात दोषापत्रदाखल करण्यात आलं आहे. एसआयटी पथकानं वैद्यकीय, तांत्रिक आणि कागदपत्रांची पुराव्यासह पीडितेला दिलेले धार्मिक पुस्तक, बुरखा आणि सीसीटीव्ही काही तांत्रिक पुरावे सादर केले आहेत. यामध्ये 17 साक्षीदारांचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. मोबाईल, व्हाट्सअप चॅट स्क्रीन शॉट, आंतरराष्ट्रीय कॉल डिटेल्स, ई-मेल जप्त सादर करण्यात आले आहेत. यासह घटनास्थळाचा पंचनामा, गुन्ह्यात वापरलेलं वाहन, बँक स्टेटमेंट, मुद्देमालाची ओळख परेड आणि आर्थिक फसवणुकीचे दस्तावेज जप्त करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
काय आहे प्रकरण : टीसीएस कंपनीतील कर्मचारी पीडित तरुणी आणि संशयित आरोपी दानिश शेख याची ओळख 2022 मध्ये कॉलेजमध्ये असताना झाली होती. दानिशनं पीडितेला टीसीएस कंपनीत नोकरी लावण्याचं आमिष दिलं. त्यानंतर ऑगस्ट 2024 मध्ये त्र्यंबक रोडवरील एका रिसॉर्टवर नेऊन तिच्यावर जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध ठेवले असं पीडितेनं दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. आरोपी दानिश शेख, त्याचा मित्र तौसिफ अख्तर आणि निदा खान या तिघांनी संगनमत करून पीडितेला तिच्या धर्माबद्दल हीन दर्जाच्या गोष्टी सांगितल्या. धार्मिकदृष्टया आक्षेपार्ह विधानं करून पीडितेचं मन विचलित करण्याचा प्रयत्न या संशयितांनी केला. आमचा धर्म कसा श्रेष्ठ आहे, असं सांगून तिला धर्मांतरासाठी सातत्यानं प्रवृत्त केलं जात होतं. अशात फेब्रुवारी 2026 मध्ये माहिरीन नावाच्या महिलेचा पीडितेला फोन आला. तेव्हा दानिश हा आधीच विवाहित असून त्याला दोन मुलं असल्याचं समोर आलं. दानिशनं तिला लग्नाबाबत उडवाउडवीची उत्तरं दिली. तसेच, तौसिफ अख्तर यानं पीडितेच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवण्याची धमकी देऊन ऑफिसच्या पॅन्ट्रीमध्ये तिचं लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न केला, असं पीडितेनं तक्रारीत नमूद केलं आहे.
तपासात मिळाले अनेक पुरावे : "नाशिक येथील बहुराष्ट्रीय टीसीएस कंपनीमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा विनयभंग, लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतराचा प्रयत्न या प्रकरणी आम्ही पंधराशे पानांचं मूळ दोषारोपपत्र नाशिक रोड न्यायालयात दाखल केलं आहे. सदरचा गुन्हा हा आरोपींनी फौजदारी पात्र कट रचून केल्याचं निष्पन्न झालं आहे. गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आम्हाला अनेक ठोस पुरावे मिळून आले आहेत. तसेच मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात दाखल आठ गुन्ह्यांमध्ये तपासानंतर आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे," अशी माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिली.
हेही वाचा :