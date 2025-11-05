भाई, दादांना सरळ केल्यानंतर नाशिक पोलिसांची अवैध सावकारीविरुद्ध धडक मोहीम, सामान्य नागरिकांना लुटणाऱ्या सावकारांना बेड्या
नाशिकमध्ये अवैध सावकारांविरोधात पोलिसांनी धडक मोहीम राबवली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचं आर्थिक शोषण करणाऱ्या सावकारांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत.
Published : November 5, 2025 at 1:18 PM IST
नाशिक : शहर गेल्या काही महिन्यांपासून गुन्हेगारीच्या छायेखाली होतं. दिवसाआड खून, खुनाचा प्रयत्न, हाणामारी अशा घटनांनी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली होती. घराबाहेर पडणंही धोकादायक वाटू लागलं होतं. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी नेत्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर फडणवीसांनी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं.
पोलिसांची 'मकोक्का' कारवाई : आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक पोलिसांनी त्वरित धडक मोहीम हाती घेतली. शहरातील कुख्यात गुंड, भाई, दादा आणि बॉस यांच्यावर थेट 'मकोक्का' कायद्याअंतर्गत कारवाई सुरू केली. या कारवाईमुळे गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या मुळाशी आघात झाला. अनेक सराईत गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली. परिणामी, खून आणि हाणामारीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली. यानंतर नाशिक पोलिसांनी अवैध सावकारांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचं आर्थिक शोषण करणाऱ्या सावकारांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत.
या सावकारांच्या घरांवर छापे : यापूर्वी देखील फेब्रुवारी 2025 मध्ये पोलिसांनी संजय शिंदे, धनु लोखंडे, नैया खैरे, गोकुळ धाडा, कैलास मैद, राजेंद्र जाधव, सुनील पिंगळे या सावकारांच्या घरावर छापे टाकले होते. त्यांच्या घरातून कोरे चेक, जमीनीचे कारारानामे, उसनावर पावत्या, खरेदीखत, बॉण्डपेपर जप्त करण्यात आलं होतं.
हे सावकार सध्या तुरुंगात :
- अवैध सावकार विशाल कदम याने एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून 23 लाख रुपयांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी तब्बल 4 कोटी रुपयांची मालमत्ता हडप केली. तसेच, एका महिलेकडून 3 लाख रुपयांच्या कर्जासाठी 30 लाख रुपयांचा फ्लॅट आईच्या नावावर करून घेतला. गंगापूर आणि आडगाव येथे त्याच्याविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. सध्या तो तुरुंगात आहे.
- अवैध सावकार रोहित कुंडलवाल याच्याविरुद्ध शहरातील 5 पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. रोहित कुंडलवाल हे पोलीस आयुक्तांच्या नावाचा वापर करून कर्जदारांना धमक्या देऊन कर्जवसुली करत असल्याचा आरोप आहे. तसेच, त्यांच्या वडील कैलास कुंडलवाल, भाऊ आणि आई यांना सहआरोपी करून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
- अवैध सावकार रोहित विंग याच्याविरुद्ध इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी बांधकाम व्यावसायिकाला रोहित विंगनं 15 लाख रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. त्यापोटी त्यानं 25 लाख रुपयांची वसुली केली आणि नवीन बांधकाम प्रकल्पात 4 फ्लॅट्स बळजबरीनं नावावर करून घेतले. सध्या रोहित विंग पोलीस कोठडीत आहे.
- सावकार वैभव देवरे याच्याविरुद्ध विनयभंग, खंडणी आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करणे अशा प्रकारचे एकूण 11 गुन्हे दाखल आहेत. वैभव देवरे याच्यासह त्याच्या पत्नीला देखील सहआरोपी करण्यात आलं आहे. वैभवनं वसुलीच्या नावाखाली 25 ते 30 कोटी रुपयांची मालमत्ता बळजबरीनं हडप केल्याचा संशय आहे. सध्या वैभव देवरे कारागृहात आहे.
मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांचं आवाहन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवैध सावकारांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या आहेत. पोलिसांकडून भूमाफिया आणि सावकारांच्या विरोधात मोहीम राबवली जात आहे. तसेच, सावकारांबाबत कोणाला तक्रार असल्यास त्यांनी तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा, असं आवाहन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केलं आहे.
पोलीस आयुक्त काय म्हणाले? : शहरात अवैध सावकारांविरोधात कारवाई सुरू आहे. सावकारीबाबत कोणाला तक्रार असल्यास त्यांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा गुन्हे शाखेशी संपर्क साधावा, असं आवाहन सहायक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी केलं आहे.
