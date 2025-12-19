ETV Bharat / state

माणिकराव कोकाटे यांना आज अटक होणार का? अँजिओग्राफी चाचणीनंतर नाशिक पोलीस घेणार निर्णय

सदनिका घोटाळ्यात दोषी ठरलेले माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. त्यांची आज अँजिओग्राफी चाचणी झाल्यानंतर नाशिक पोलीस अटकेबाबत निर्णय घेणार आहेत.

संग्रहित- डावीकडून माणिकराव ठाकरे, उजवीकडं नाशिक पोलीस आयुक्तालय
By PTI

Published : December 19, 2025 at 10:42 AM IST

Updated : December 19, 2025 at 11:28 AM IST

मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांची आज अँजिओग्राफीची चाचणी होणार आहे. चाचणीचे अहवाल आल्यानंतर त्यांना कोठडीत ठेवण्याबाबत विचार केला जाणार असल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली. नाशिक पोलिसांचे पथक अजामीनपात्र वॉरंट घेऊन वांद्र्यात गुरुवारीच रात्री दाखल झालं आहे.

पोलीस उपायुक्त संदीप मिटके हे लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी माजी मंत्री कोकाटे यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी चर्चा केली. त्यांना कोठडीत कधी दाखल करता येईल, याबाबत परिस्थिती जाणून घेतली. त्यावर डॉक्टरांनी माजी मंत्री कोकाटे यांची शुक्रवारी सकाळी अँजिओग्राफीची चाचणी होईल, असे सांगितले. जर चाचणी सामान्य आली तर त्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात येणार आहे. नाशिक पोलिसांनी माणिकराव कोकाटे यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचा जबाब नोंदवला आहे. जर माणिकराव कोकाटे यांना रुग्णालयातून सुट्टी मिळाली तर नाशिक पोलीस त्यांना अटक वॉरंट बजावणार आहेत. त्यानंतर त्यांना कोठडीत नेणार असल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली.

  • नाशिक सत्र न्यायालयानं बुधवारी माणिकराव कोकाटे यांना सदनिका घोटाळ्यात आणि फसवणूक प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. तसेच अटक वॉरंटसह तत्काळ अटक करण्याचे पोलिसांना आदेश दिले आहेत. न्यायालयानं दोषी ठरविल्यानंतर कोकाटे यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे.

महायुती सरकारशी संबंध नसल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळेंचं स्पष्टीकरण - महायुती सरकारमधील कोकाटे यांचे मंत्रिपद गेल्यानंतर विरोधकांनी टीका केली आहे. त्यावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुण्यात गुरुवारी बोलताना जुन्या प्रकरणामुळे कोकाटे यांना राजीनामा द्यावा लागल्याचं म्हटलं आहे. त्या प्रकरणाचा सध्याच्या महायुती सरकारशी संबंध नसल्याचंही स्पष्टीकरण दिलं आहे. सध्याच्या भाजप नेतृत्वाखालील महायुतीमधील राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी कोणतीही अनियमितता केली नाही, असंही मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटलं.

